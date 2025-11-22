Diferente Nivel se pone el listón contra el cáncer infantil

Este viernes 21 de noviembre, el grupo Diferente Nivel se presentó con gran éxito en la ExpoFest Cajeme 2025. Más allá de las canciones coreadas por el público, la visita de los músicos a Ciudad Obregón estuvo marcada por dos momentos profundamente emotivos.
El primero fue el encuentro con Tadeo, un joven en tratamiento oncológico y admirador del grupo liderado por Arturo Balderas. El muchacho tuvo la oportunidad de conocer a los integrantes durante su gira de medios, donde les expresó cuánto disfruta su música y lo importante que ha sido para él.
Tadeo entregó a Arturo Balderas un regalo especial: un pin en forma de listón dorado, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil. El vocalista agradeció el detalle e invitó al joven a acompañarlos en la prueba de sonido previa a su presentación.
TADEO CANTA JUNTO A ELLOS
Debido al horario y al clima, asistir al concierto nocturno representaba un riesgo para Tadeo, por lo que la convivencia se llevó a cabo en un ambiente más privado. Ahí, el joven pidió cantar una canción junto a sus ídolos y recibió una respuesta afirmativa.
Así, tomó el micrófono y compartió las estrofas de 22:57, uno de los temas más emblemáticos de Diferente Nivel, que narra la historia de un joven que sale adelante pese a las adversidades.
Conmovido por la valentía y la historia de Tadeo, Arturo Balderas se comprometió a usar el listón dorado durante la presentación nocturna, donde Diferente Nivel deleitó a sus fans por más de dos horas.
UN HOMENAJE A UN FAN EN EL CIELO
El segundo momento simbólico ocurrió durante el concierto, cuando una mamá se acercó al escenario con un cuadro que mostraba la fotografía de Carlos Sandoval, un joven de 17 años fan del grupo, quien lamentablemente perdió la vida el año pasado tras luchar varios años contra la leucemia.
Antes de interpretar 22:57, Arturo Balderas pidió al público encender las luces de sus teléfonos para acompañar la canción. Al finalizar, dedicó unas palabras: "Con mucho respeto para Carlos Sandoval, que perdió la vida contra el cáncer; esta noche se la dedico a él. Estás allá, carnalito", expresó mirando al cielo, mientras la madre de Carlos veía cumplido uno de los sueños de su hijo que el grupo al que tanto admiraba lo recordara sobre el escenario.