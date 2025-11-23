¡Habemus nuevo rico!: De nuevo cae el premio "gordo" del Zodiaco en Ciudad Obregón

Una vez más, Ciudad Obregón estuvo de suerte, ya que de nueva cuenta el premio mayor del Sorteo Zodiaco, de la Lotería Nacional, de este domingo 23 de noviembre, hizo justicia al bullying que hiciera la llamada "Lady Fritanga" le hiciera a este rincón de Sonora.

Y cómo no, si huele a fritanga, ahora huele a nuevo rico, ya que la suerte estuvo de este lado y el resultado del Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 agració a Obregón.

De acuerdo con la lista de resultados, el premio mayor, de 11 millones de pesos en serie única fue para el número 6050, signo Géminis, que quien lo posea al menos dormirá tranquilo una buena temporada, si lo sabe administrar.

ASÍ PUEDES COMPRAR TUS BOLETOS PARA LA LOTERÍA

Como te puedes dar cuenta, la suerte cayó otra vez en Ciudad Obregón, que ya lleva varios primeros y segundos premios, llevando tranquilidad a los dueños de la serie o de un "cachito".

Así se le llama al billete o boleto de la serie, que está compuesta por 20 billetes, con un precio que dependerá del tipo de sorteo, ya que los hay de Navidad, de Año Nuevo o de Independencia.

Por ello, si desea participar, no dude en comprar su boleto ya sea en físico o digital, a través de la app TuLotero, que puedes descargar a través de las tiendas virtuales Android o iOS.