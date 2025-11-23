  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 23 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

¡Habemus nuevo rico!: De nuevo cae el premio "gordo" del Zodiaco en Ciudad Obregón

El sorteo fue este domingo 23 de noviembre. Cómprese su "cachito", chance se haga de un dinerito, que en estos tiempos no caen nada mal

Nov. 23, 2025
¡Habemus nuevo rico!: De nuevo cae el premio "gordo" del Zodiaco en Ciudad Obregón

Una vez más, Ciudad Obregón estuvo de suerte, ya que de nueva cuenta el premio mayor del Sorteo Zodiaco, de la Lotería Nacional, de este domingo 23 de noviembre, hizo justicia al bullying que hiciera la llamada "Lady Fritanga" le hiciera a este rincón de Sonora.

Y cómo no, si huele a fritanga, ahora huele a nuevo rico, ya que la suerte estuvo de este lado y el resultado del Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 agració a Obregón.

De acuerdo con la lista de resultados, el premio mayor, de 11 millones de pesos en serie única fue para el número 6050, signo Géminis, que quien lo posea al menos dormirá tranquilo una buena temporada, si lo sabe administrar.

imagen-cuerpo

ASÍ PUEDES COMPRAR TUS BOLETOS PARA LA LOTERÍA

Como te puedes dar cuenta, la suerte cayó otra vez en Ciudad Obregón, que ya lleva varios primeros y segundos premios, llevando tranquilidad a los dueños de la serie o de un "cachito".

Así se le llama al billete o boleto de la serie, que está compuesta por 20 billetes, con un precio que dependerá del tipo de sorteo, ya que los hay de Navidad, de Año Nuevo o de Independencia.

Por ello, si desea participar, no dude en comprar su boleto ya sea en físico o digital, a través de la app TuLotero, que puedes descargar a través de las tiendas virtuales Android o iOS.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Dan de alta a Yaneth Guadalupe y a Jazlyn Azuleth, víctimas de la explosión en Iztapalapa
Nacional / México

Dan de alta a Yaneth Guadalupe y a Jazlyn Azuleth, víctimas de la explosión en Iztapalapa

Noviembre 23, 2025

Ambas resultaron seriamente afectadas por la tragedia; la mujer estuvo internada en México, mientras que la nena fue llevada al Hospital Shriners

Exalcalde duranguense pasará casi dos años en la cárcel por vender terrenos del Ayuntamiento
Nacional / México

Exalcalde duranguense pasará casi dos años en la cárcel por vender terrenos del Ayuntamiento

Noviembre 23, 2025

La investigación señala que el exmunícipe recibió dinero por la transacción; sin embargo, el dinero no fue informado a la Tesorería

VIDEO | Primera dama de Caborca se enfrenta con su nuera durante fiestas de Pitiquito
Nacional / México

VIDEO | Primera dama de Caborca se enfrenta con su nuera durante fiestas de Pitiquito

Noviembre 23, 2025

Este episodio ha abierto un debate en la comunidad sobre la responsabilidad pública de los funcionarios y la coherencia entre su vida privada