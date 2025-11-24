Caso Carlos Manzo: Cae "El Pelón", reclutador del CJNG involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan

La investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sumó ahora la detención de Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", identificado como uno de los operadores clave en la estructura criminal detrás del ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Su captura se llevó a cabo en Uruapan, Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un operativo federal coordinado por Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR y autoridades estatales.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), "El Pelón" fungía como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas dedicadas al sicariato y la distribución de drogas.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y autoridades estatales, detuvieron a Jaciel Antonio "N", identificado como reclutador de personas.

Entre los jóvenes que presuntamente captó se encuentran Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos ya fallecidos, señalados como participantes directos en el asesinato del edil.

Con esta detención, el caso suma un entramado complejo de presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales, algunos arrestados y otros ya sin vida. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer por completo cómo se planeó y ejecutó el ataque.

¿QUIÉNES HAN SIDO DETENIDOS O IDENTIFICADOS EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO?

Tras el homicidio del alcalde, la Fiscalía General del Estado informó sobre varias detenciones y hallazgos:

Víctor Manuel Ubaldo Vidales (17 años). Identificado como agresor material. Fue detenido, pero murió posteriormente en un forcejeo con escoltas del alcalde. Fernando Josué "N" y Ramiro "N". Vinculados a la logística del ataque. Ambos fueron encontrados muertos en la carretera Uruapan–Paracho. Siete escoltas del alcalde. Fueron arrestados por presunto homicidio agravado por omisión. Según la investigación, no habrían actuado para impedir el ataque ni protegieron adecuadamente a Manzo. Jorge Armando "N", alias "El Licenciado". Considerado el principal autor intelectual del crimen. Operaba bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R1", líder regional del CJNG. Jaciel Antonio "N", "El Pelón". El más reciente detenido. Acusado de reclutar a los jóvenes que participaron como agresores.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas aprehensiones conforme avancen las labores de inteligencia y análisis.