  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Caso Carlos Manzo: Cae "El Pelón", reclutador del CJNG involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan

Su captura se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un operativo federal, según informó Omar García Harfuch

Nov. 24, 2025
Caso Carlos Manzo: Cae "El Pelón", reclutador del CJNG involucrado en el asesinato del alcalde de Uruapan

La investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sumó ahora la detención de Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", identificado como uno de los operadores clave en la estructura criminal detrás del ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Su captura se llevó a cabo en Uruapan, Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un operativo federal coordinado por Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR y autoridades estatales.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), "El Pelón" fungía como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas dedicadas al sicariato y la distribución de drogas.

Entre los jóvenes que presuntamente captó se encuentran Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos ya fallecidos, señalados como participantes directos en el asesinato del edil.

Con esta detención, el caso suma un entramado complejo de presuntos responsables, tanto materiales como intelectuales, algunos arrestados y otros ya sin vida. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer por completo cómo se planeó y ejecutó el ataque.

¿QUIÉNES HAN SIDO DETENIDOS O IDENTIFICADOS EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO?

Tras el homicidio del alcalde, la Fiscalía General del Estado informó sobre varias detenciones y hallazgos:

  1. Víctor Manuel Ubaldo Vidales (17 años). Identificado como agresor material. Fue detenido, pero murió posteriormente en un forcejeo con escoltas del alcalde.
  2. Fernando Josué "N" y Ramiro "N". Vinculados a la logística del ataque. Ambos fueron encontrados muertos en la carretera Uruapan–Paracho.
  3. Siete escoltas del alcalde. Fueron arrestados por presunto homicidio agravado por omisión. Según la investigación, no habrían actuado para impedir el ataque ni protegieron adecuadamente a Manzo.
  4. Jorge Armando "N", alias "El Licenciado". Considerado el principal autor intelectual del crimen. Operaba bajo las órdenes de Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R1", líder regional del CJNG.
  5. Jaciel Antonio "N", "El Pelón". El más reciente detenido. Acusado de reclutar a los jóvenes que participaron como agresores.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas aprehensiones conforme avancen las labores de inteligencia y análisis.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Toman Aduana Fronteriza en Chihuahua en medio del paro nacional del campo: acusan afectaciones por reforma al agua
Nacional / México

Toman Aduana Fronteriza en Chihuahua en medio del paro nacional del campo: acusan afectaciones por reforma al agua

Noviembre 24, 2025

Un grupo de campesinos tomó a la fuerza las instalaciones de la Aduana Fronteriza en Ciudad Juárez y desalojaron a todo el personal

Reforma a la Ley de Aguas Nacionales: ¿Cómo afecta a agricultores y usuarios de pozos en México?
Nacional / México

Reforma a la Ley de Aguas Nacionales: ¿Cómo afecta a agricultores y usuarios de pozos en México?

Noviembre 24, 2025

Gran parte de los productores agrícolas, empresarios y usuarios de pozos han expresado serias preocupaciones por el impacto que estas medidas

Sheinbaum comparte reúnion con Salma Hayek en Veracruz y celebra su aporte al cine
Nacional / México

Sheinbaum comparte reúnion con Salma Hayek en Veracruz y celebra su aporte al cine

Noviembre 24, 2025

A través de redes sociales, la presidenta presumió su reunión en Veracruz con la actriz Salma Hayek, a quien calificó como una mujer extraordinaria.