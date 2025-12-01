Pensión Bienestar abre registro: ¿Quiénes pueden inscribirse y qué día les corresponde?

El Gobierno de México inició el registro correspondiente a diciembre para quienes deseen incorporarse a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y al programa Mujeres Bienestar. La apertura de este proceso fue anunciada por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien recordó que estos apoyos son permanentes y cada año deben integrarse nuevos beneficiarios.

Durante su conferencia de este lunes 1 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su administración proyecta destinar, para 2026, un billón de pesos exclusivamente a programas sociales. Subrayó que estos recursos llegan directamente a la población, sin intermediarios, y que actualmente 32 millones 836 mil personas están recibiendo algún apoyo del Bienestar, lo que representa una inversión de 850 mil millones de pesos.

La mandataria defendió la naturaleza universal de estos programas: "A nadie se le pregunta por quién va a votar ni de qué partido es. Los apoyos se entregan por derecho", enfatizó.

Por su parte, Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que la meta para 2025 es alcanzar a más de 33 millones de beneficiarios. A un mes de concluir el año, el avance es del 98%, aseguró.

REGISTRO ABIERTO DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE

Ariadna Montiel explicó que las inscripciones estarán disponibles del 1 al 13 de diciembre, en un horario de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Los interesados pueden consultar los módulos disponibles a través del sitio oficial: gob.mx/bienestar.

El proceso se organiza según la inicial del primer apellido, de la siguiente manera:

A, B, C: 1 y 8 de diciembre

D, E, F, G, H: 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L, M: 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q, R: 4 y 11 de diciembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 5 y 12 de diciembre

Todas las letras: 6 y 13 de diciembre

¡INICIAN REGISTROS! Del 1 al 13 de diciembre se incorporarán a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y mujeres de 60 a 64 años.



? Se atenderá en los módulos de lunes a viernes, según la letra inicial del primer apellido.



Checa los requisitos: pic.twitter.com/EiaMcUKOUg — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 1, 2025

Además, la funcionaria recordó que quienes no puedan trasladarse a un módulo pueden solicitar una visita domiciliaria para realizar el trámite.

REQUISITOS PARA INTEGRARSE A LA PENSIÓN BIENESTAR

Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.