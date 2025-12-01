Pilotos mexicanos denuncian contratación ilegal de extranjeros

Pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y del Colegio de Pilotos Aviadores de México realizaron este lunes una manifestación pacífica frente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ubicada en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México.

La protesta se llevó a cabo sin afectar la vialidad y tuvo como objetivo denunciar la presunta contratación indebida de más de 100 pilotos extranjeros por parte de dos aerolíneas nacionales.

De acuerdo con los inconformes, esta práctica viola la Constitución, la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal del Trabajo. Bajo el lema "Defendamos nuestros cielos y derechos laborales", los pilotos realizaron un picketing pacífico, una modalidad de protesta silenciosa común en la industria aeronáutica internacional.

"QUE SE CUMPLA LA LEY": PILOTOS EXIGEN RESPECTO AL MARCO LEGAL

Ángel Domínguez, representante del Colegio de Pilotos, acusó que autoridades permitieron el despegue de aeronaves operadas por tripulaciones extranjeras sin cumplir la normativa vigente.

"Nosotros venimos a proteger lo que ellos juraron que iban a proteger... Estamos para exigir que nuestras autoridades cumplan lo que juraron defender", afirmó Domínguez.

El representante también señaló que el gremio no permitirá la incorporación indiscriminada de personal extranjero en puestos que corresponden a aviadores mexicanos, recordando la solidaridad que han mostrado los pilotos nacionales en emergencias como huracanes y sismos.

GOBIERNO Y PILOTOS ACUERDAN MESAS DE TRABAJO PARA EL 8 DE DICIEMBRE

Tras dos horas y media de diálogo dentro de la SICT, autoridades federales acordaron instalar mesas de trabajo el próximo 8 de diciembre para revisar el marco regulatorio del sector aéreo.

Jesús Ortíz Álvarez, secretario general de ASPA, informó que participarán diversos sectores de la industria, incluidos ASPA y el Colegio de Pilotos, con el objetivo de fortalecer la Ley de Aviación Civil y realizar modificaciones necesarias a los reglamentos.

Los pilotos adelantaron que mantendrán vigilancia sobre la operación de tripulaciones extranjeras autorizadas de forma temporal hasta el 12 de enero de 2026.