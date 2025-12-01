  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

"La niña" provocará un invierno 2025-2026 más seco en México

El SMN pronostica 48 frentes fríos para esta temporada, una cifra ligeramente por debajo del promedio histórico

Dic. 01, 2025
Esta es una de las razones por las que aun no se ha sentido tanto frío a pesar de ya haber iniciado diciembre.
Esta es una de las razones por las que aun no se ha sentido tanto frío a pesar de ya haber iniciado diciembre.

El invierno 2025-2026 en México estará marcado por el regreso del fenómeno de "La Niña", un evento climático que, aunque se prevé de intensidad moderada, modificará de manera significativa el comportamiento del frío, las lluvias y los frentes fríos en el país.

Según información de la UNAM, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la NOAA, este fenómenos generará una temporada invernal más seca, con menos lluvias y días ligeramente más templados, pero con heladas más intensas durante las madrugadas.

¿CÓMO SE ORIGINA LA NIÑA?

"La Niña" se origina por el enfriamiento anómalo del océano Pacífico ecuatorial, alterando la circulación atmosférica global. En México, sus efectos se traducirán en un mayor contraste térmico entre el día y la noche, especialmente en zonas altas del centro y en estados del norte.

Menor nubosidad e ingresos reducidos de humedad permitirán mayor calentamiento solar durante el día, seguido de descensos abruptos por la noche.

El SMN pronostica 48 frentes fríos para esta temporada, una cifra ligeramente por debajo del promedio histórico. La mayoría se presentará entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con picos de actividad en diciembre y enero.

Aunque sean menos frecuentes, algunos podrían venir acompañados de masas de aire polar o ártico capaces de generar temperaturas extremas. Un ejemplo es el Frente Frío 17, que ya provoca heladas de hasta -10 °C en al menos 18 estados durante esta primera semana de diciembre.

imagen-cuerpo

REGIONES MÁS AFECTADAS

De acuerdo a las mismas fuentes, las regiones del norte, como Chihuahua, Durango y Zacatecas, y zonas altas del Estado de México serán las más afectadas por las heladas intensas.

Por su parte, el sur y sureste del país podrían experimentar lluvias superiores al promedio, especialmente en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, debido a cambios en los flujos de humedad propios del desarrollo de "La Niña".

Especialistas prevén que este fenómeno influya en el clima nacional hasta abril de 2026. Posteriormente, se espera una transición gradual hacia condiciones neutrales, dependiendo del comportamiento térmico del Pacífico central.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Pilotos mexicanos denuncian contratación ilegal de extranjeros
Nacional / México

Pilotos mexicanos denuncian contratación ilegal de extranjeros

Diciembre 01, 2025

Se acusó que autoridades permitieron el despegue de aeronaves operadas por tripulaciones extranjeras sin cumplir la normativa vigente

Hallan con vida a dos agentes de la SSPC secuestrados en Zapopan, Jalisco
Nacional / México

Hallan con vida a dos agentes de la SSPC secuestrados en Zapopan, Jalisco

Diciembre 01, 2025

Se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial cuando se perdió comunicación con ellos

Gobierno de Sheinbaum pide destituir a Javier Tapia Santoyo por presuntas irregularidades millonarias
Nacional / México

Gobierno de Sheinbaum pide destituir a Javier Tapia Santoyo por presuntas irregularidades millonarias

Diciembre 01, 2025

La petición fue enviada directamente al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, con el fin de evitar que pueda influir en el manejo de evidencias