"La niña" provocará un invierno 2025-2026 más seco en México

El invierno 2025-2026 en México estará marcado por el regreso del fenómeno de "La Niña", un evento climático que, aunque se prevé de intensidad moderada, modificará de manera significativa el comportamiento del frío, las lluvias y los frentes fríos en el país.

Según información de la UNAM, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la NOAA, este fenómenos generará una temporada invernal más seca, con menos lluvias y días ligeramente más templados, pero con heladas más intensas durante las madrugadas.

¿CÓMO SE ORIGINA LA NIÑA?

"La Niña" se origina por el enfriamiento anómalo del océano Pacífico ecuatorial, alterando la circulación atmosférica global. En México, sus efectos se traducirán en un mayor contraste térmico entre el día y la noche, especialmente en zonas altas del centro y en estados del norte.

Menor nubosidad e ingresos reducidos de humedad permitirán mayor calentamiento solar durante el día, seguido de descensos abruptos por la noche.

El SMN pronostica 48 frentes fríos para esta temporada, una cifra ligeramente por debajo del promedio histórico. La mayoría se presentará entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con picos de actividad en diciembre y enero.

Aunque sean menos frecuentes, algunos podrían venir acompañados de masas de aire polar o ártico capaces de generar temperaturas extremas. Un ejemplo es el Frente Frío 17, que ya provoca heladas de hasta -10 °C en al menos 18 estados durante esta primera semana de diciembre.

REGIONES MÁS AFECTADAS

De acuerdo a las mismas fuentes, las regiones del norte, como Chihuahua, Durango y Zacatecas, y zonas altas del Estado de México serán las más afectadas por las heladas intensas.

Por su parte, el sur y sureste del país podrían experimentar lluvias superiores al promedio, especialmente en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, debido a cambios en los flujos de humedad propios del desarrollo de "La Niña".

Especialistas prevén que este fenómeno influya en el clima nacional hasta abril de 2026. Posteriormente, se espera una transición gradual hacia condiciones neutrales, dependiendo del comportamiento térmico del Pacífico central.