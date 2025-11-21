FIFA confirma fechas y sedes del repechaje mundialista 2026 en Guadalajara y Monterrey

La FIFA confirmó las fechas, sedes y enfrentamientos del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México el próximo mes de marzo. Los partidos se jugarán en el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, donde se definirán los dos últimos boletos para la Copa del Mundo.

Tras el sorteo realizado en Zúrich, el organismo anunció que en Guadalajara se jugarán los encuentros del cuadro 1, integrado por Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

En Monterrey se disputarán los duelos del cuadro 2, conformado por Bolivia, Surinam e Irak. Cada sede recibirá dos partidos, correspondientes a las semifinales y la final de su respectivo grupo.

FECHAS DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL EN MÉXICO

El calendario oficial queda de la siguiente manera:

Semifinales: jueves 26 de marzo

jueves Finales: martes 31 de marzo

De cada sede saldrá una selección clasificada directamente al Mundial 2026, que será el primero en la historia con 48 equipos.

PARTIDOS EN GUADALAJARA Y MONTERREY

Guadalajara:

Nueva Caledonia vs. Jamaica (Semifinal)

(Semifinal) RD del Congo vs. Ganador Nueva Caledonia/Jamaica (Final por el boleto mundialista)

Monterrey

Bolivia vs. Surinam (Semifinal)

(Semifinal) Irak vs. Ganador Bolivia/Surinam (Final por el boleto mundialista)

La FIFA confirmó que todos los encuentros serán a partido único, aumentando la tensión y emoción por los cupos restantes al Mundial.