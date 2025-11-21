  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

FIFA confirma fechas y sedes del repechaje mundialista 2026 en Guadalajara y Monterrey

Conoce las fechas y los equipos que jugarán en el Estadio BBVA y Estadio Akron para definir a los últimos en unirse a la fiesta futbolera

Nov. 21, 2025
Los últimos dos boletos para el Mundial 2026 se definirán en México.
Los últimos dos boletos para el Mundial 2026 se definirán en México.

La FIFA confirmó las fechas, sedes y enfrentamientos del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México el próximo mes de marzo. Los partidos se jugarán en el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, donde se definirán los dos últimos boletos para la Copa del Mundo.

Tras el sorteo realizado en Zúrich, el organismo anunció que en Guadalajara se jugarán los encuentros del cuadro 1, integrado por Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

En Monterrey se disputarán los duelos del cuadro 2, conformado por Bolivia, Surinam e Irak. Cada sede recibirá dos partidos, correspondientes a las semifinales y la final de su respectivo grupo.

FECHAS DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL EN MÉXICO

El calendario oficial queda de la siguiente manera:

  • Semifinales: jueves 26 de marzo
  • Finales: martes 31 de marzo

De cada sede saldrá una selección clasificada directamente al Mundial 2026, que será el primero en la historia con 48 equipos.

PARTIDOS EN GUADALAJARA Y MONTERREY

Guadalajara:

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica (Semifinal)
  • RD del Congo vs. Ganador Nueva Caledonia/Jamaica (Final por el boleto mundialista)
imagen-cuerpo

Monterrey

  • Bolivia vs. Surinam (Semifinal)
  • Irak vs. Ganador Bolivia/Surinam (Final por el boleto mundialista)

La FIFA confirmó que todos los encuentros serán a partido único, aumentando la tensión y emoción por los cupos restantes al Mundial.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sheinbaum convoca a una gran concentración para conmemorar los 7 años de la 4T
Deportes

Sheinbaum convoca a una gran concentración para conmemorar los 7 años de la 4T

Noviembre 21, 2025

La presidenta expresó que el proyecto de la 4T sigue con rumbo firme y con el respaldo de la mayoría de los mexicanos

Enrique Alfaro exgobernador de Jalisco será auxiliar técnico del Real Valladolid
Deportes

Enrique Alfaro exgobernador de Jalisco será auxiliar técnico del Real Valladolid

Noviembre 21, 2025

El extitular del gobierno de Jalisco recordó que su decisión nació cuando estaba por cumplir 50 años y sintió terminada su etapa en la política

Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres
Deportes

Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres

Noviembre 20, 2025

El triunfo refuerza la confianza del equipo dirigido por Miguel Herrera, que ahora se prepara para enfrentar a los universitarios