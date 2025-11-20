Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres

Xolos de Tijuana consiguió su pase a la Liguilla del futbol mexicano tras vencer 3-1 a Juárez en el Estadio Caliente. La figura del partido fue Gilberto Mora, quien marcó el gol decisivo desde el punto penal, cambiando el rumbo del encuentro.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Juárez tomó ventaja gracias a un remate de Óscar Estupiñán, aprovechando un centro desde la izquierda. Sin embargo, Tijuana reaccionó de inmediato con un certero cabezazo de Mourad El Ghezouani para poner el 1-1 antes del descanso.

La segunda mitad se inclinó gradualmente hacia los locales, sobre todo tras la expulsión de Alejandro Mayorga, que dejó a Juárez con un hombre menos. Fue entonces cuando Mora asumió la responsabilidad y anotó el penal al minuto 59 con un toque suave al centro del arco que levantó a la afición de sus asientos.

¡¡¡ESTÁ LOCO GILBERTO MORA!!!



Con 17 años y con Xolos jugándose el pase a Liguilla, Mora cobró el penal a los Sebastián Abreu, mostrando la personalidad que tiene y que hielo corre por sus venas.



Tijuana 2-1 FC Juárezpic.twitter.com/Fyz3uwAgFE — Titanes del fútbol MX (@TitanesFutMX) November 21, 2025

GOL EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS

Ya en la recta final, y pese a los intentos de Juárez por empatar, Xolos aprovechó los espacios y Alan Vega tomó un pase preciso para que Ezequiel Bullaude marcara el 3-1 definitivo en tiempo de compensación.

El triunfo refuerza la confianza del equipo dirigido por Miguel Herrera, que ahora se prepara para enfrentar a Tigres, uno de los rivales más fuertes del torneo.

De esta manera, Xolos llega motivado y con argumentos futbolísticos para competir en una Liguilla.