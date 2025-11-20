  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres

El triunfo refuerza la confianza del equipo dirigido por Miguel Herrera, que ahora se prepara para enfrentar a los universitarios

Nov. 20, 2025
Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres

Xolos de Tijuana consiguió su pase a la Liguilla del futbol mexicano tras vencer 3-1 a Juárez en el Estadio Caliente. La figura del partido fue Gilberto Mora, quien marcó el gol decisivo desde el punto penal, cambiando el rumbo del encuentro.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Juárez tomó ventaja gracias a un remate de Óscar Estupiñán, aprovechando un centro desde la izquierda. Sin embargo, Tijuana reaccionó de inmediato con un certero cabezazo de Mourad El Ghezouani para poner el 1-1 antes del descanso.

La segunda mitad se inclinó gradualmente hacia los locales, sobre todo tras la expulsión de Alejandro Mayorga, que dejó a Juárez con un hombre menos. Fue entonces cuando Mora asumió la responsabilidad y anotó el penal al minuto 59 con un toque suave al centro del arco que levantó a la afición de sus asientos.

GOL EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS

Ya en la recta final, y pese a los intentos de Juárez por empatar, Xolos aprovechó los espacios y Alan Vega tomó un pase preciso para que Ezequiel Bullaude marcara el 3-1 definitivo en tiempo de compensación.

El triunfo refuerza la confianza del equipo dirigido por Miguel Herrera, que ahora se prepara para enfrentar a Tigres, uno de los rivales más fuertes del torneo.

De esta manera, Xolos llega motivado y con argumentos futbolísticos para competir en una Liguilla.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Algodoneros rescata el del honor en tierras yaquis
Deportes

Algodoneros rescata el del honor en tierras yaquis

Noviembre 20, 2025

Guasave se impone 5-1; Obregón abre serie en Mazatlán para cerrar la primera vuelta

Pumas queda fuera del Apertura 2025: Pachuca gana 3-1 en el Play In
Deportes

Pumas queda fuera del Apertura 2025: Pachuca gana 3-1 en el Play In

Noviembre 20, 2025

Esteban Solari tuvo un debut ideal como técnico de Pachuca y ahora esperará al ganador entre Tijuana y FC Juárez para el siguiente duelo

Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica tras fracaso rumbo al Mundial 2026
Deportes

Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica tras fracaso rumbo al Mundial 2026

Noviembre 20, 2025

Tras la eliminación, Herrera enfrentó fuertes cuestionamientos en conferencia de prensa, incluido uno que sugería que "le quedó grande" el banquillo