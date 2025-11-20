Pumas queda fuera del Apertura 2025: Pachuca gana 3-1 en el Play In

Los Tuzos del Pachuca avanzaron con autoridad en el primer partido del Play In del Torneo Apertura 2025 tras vencer 3-1 a los Pumas de la UNAM. Un doblete de Kenedy y un tanto de Enner Valencia bastaron para sentenciar a los universitarios, mientras que Pedro Vite descontó para mantener momentáneamente viva la esperanza felina.

VALENCIA ABRIÓ EL CAMINO PARA LOS TUZOS

Aunque los dirigidos por Efraín Juárez intentaron proponer desde el inicio, Pachuca golpeó primero. Al minuto 33, un contragolpe letal tomó mal parada a la defensa auriazul y, tras una brillante acción colectiva entre Brian García, Kenedy y Oussama Idrissi, Alan Bautista asistió a Enner Valencia. El ecuatoriano se internó por la izquierda y definió con un potente disparo para el 1-0.

KENEDY, LA FIGURA DEL PARTIDO

El segundo gol llegó al minuto 40 con otra jugada de alta calidad. Valencia devolvió la asistencia a Kenedy, quien sorprendió con un disparo desde fuera del área que terminó al fondo de la portería defendida por Keylor Navas. El arquero costarricense no logró reaccionar a tiempo, generando molestia en la zaga universitaria.

Ya en la segunda mitad, al 55´, Kenedy firmó su doblete tras una elegante asistencia de Idrissi. El brasileño ingresó al área y definió para el 3-0, en otra jugada donde Navas quedó nuevamente señalado.

VITE DESCONTÓ, PERO NO ALCANZÓ

Pumas encontró un respiro al minuto 68 con un gol de Pedro Vite. El ecuatoriano aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y envió el balón al fondo del arco de Carlos Moreno para el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Esteban Solari tuvo un debut ideal como técnico de Pachuca y ahora esperará al ganador entre Tijuana y FC Juárez para el siguiente duelo del Play In. Pumas, por su parte, cierra un torneo irregular y deberá replantear su proyecto rumbo al Clausura 2026.