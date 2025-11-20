  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Pumas queda fuera del Apertura 2025: Pachuca gana 3-1 en el Play In

Esteban Solari tuvo un debut ideal como técnico de Pachuca y ahora esperará al ganador entre Tijuana y FC Juárez para el siguiente duelo

Nov. 20, 2025
Un doblete de Kenedy y otro gol de Enner Valencia dieron el triunfo a los Tuzos que estrenaron DT.
Un doblete de Kenedy y otro gol de Enner Valencia dieron el triunfo a los Tuzos que estrenaron DT.

Los Tuzos del Pachuca avanzaron con autoridad en el primer partido del Play In del Torneo Apertura 2025 tras vencer 3-1 a los Pumas de la UNAM. Un doblete de Kenedy y un tanto de Enner Valencia bastaron para sentenciar a los universitarios, mientras que Pedro Vite descontó para mantener momentáneamente viva la esperanza felina.

VALENCIA ABRIÓ EL CAMINO PARA LOS TUZOS

Aunque los dirigidos por Efraín Juárez intentaron proponer desde el inicio, Pachuca golpeó primero. Al minuto 33, un contragolpe letal tomó mal parada a la defensa auriazul y, tras una brillante acción colectiva entre Brian García, Kenedy y Oussama Idrissi, Alan Bautista asistió a Enner Valencia. El ecuatoriano se internó por la izquierda y definió con un potente disparo para el 1-0.

KENEDY, LA FIGURA DEL PARTIDO

El segundo gol llegó al minuto 40 con otra jugada de alta calidad. Valencia devolvió la asistencia a Kenedy, quien sorprendió con un disparo desde fuera del área que terminó al fondo de la portería defendida por Keylor Navas. El arquero costarricense no logró reaccionar a tiempo, generando molestia en la zaga universitaria.

Ya en la segunda mitad, al 55´, Kenedy firmó su doblete tras una elegante asistencia de Idrissi. El brasileño ingresó al área y definió para el 3-0, en otra jugada donde Navas quedó nuevamente señalado.

imagen-cuerpo

VITE DESCONTÓ, PERO NO ALCANZÓ

Pumas encontró un respiro al minuto 68 con un gol de Pedro Vite. El ecuatoriano aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y envió el balón al fondo del arco de Carlos Moreno para el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Esteban Solari tuvo un debut ideal como técnico de Pachuca y ahora esperará al ganador entre Tijuana y FC Juárez para el siguiente duelo del Play In. Pumas, por su parte, cierra un torneo irregular y deberá replantear su proyecto rumbo al Clausura 2026.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica tras fracaso rumbo al Mundial 2026
Deportes

Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica tras fracaso rumbo al Mundial 2026

Noviembre 20, 2025

Tras la eliminación, Herrera enfrentó fuertes cuestionamientos en conferencia de prensa, incluido uno que sugería que "le quedó grande" el banquillo

México cae en el Ranking FIFA: EE.UU. supera al Tri rumbo al Mundial 2026
Deportes

México cae en el Ranking FIFA: EE.UU. supera al Tri rumbo al Mundial 2026

Noviembre 20, 2025

En lo más alto de la lista se mantiene España como líder, seguida por Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°) y Brasil (5°)

Yaquis se queda con la serie ante Algodoneros
Deportes

Yaquis se queda con la serie ante Algodoneros

Noviembre 19, 2025

La victoria de la "tribu" de Obregón sobre Guasave fue de 7-3; este jueves, los amos del campo van por la barrida