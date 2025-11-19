  • 24° C
Deportes

Yaquis se queda con la serie ante Algodoneros

La victoria de la "tribu" de Obregón sobre Guasave fue de 7-3; este jueves, los amos del campo van por la barrida

Nov. 19, 2025
Yaquis se queda con la serie ante Algodoneros

Segunda victoria consecutiva de los Yaquis de Obregón sobre los Algodoneros de Guasave al vencerlos por pizarra de 7-3, y así conquistar la serie, en una noche de pertinaz lluvia en Ciudad Obregón, situación que no impidió que el partido se realizara por completo.

De nuevo, una genialidad de Gabe Álvarez con una jugada de squeeze play deleitó a los aficionados, y día a día se consolida como el mánager que le hacía falta a Obregón desde hace varios años.

LAS ACCIONES

La ofensiva bateó a la hora oportuna y aprovechó los errores del rival para irse al frente y sumar una serie más en esta primera vuelta.

Obregón pisó la registradora en la primera entrada con carrera de caballito: base por bolas a Kairin Paris con las bases llenas, y Riley Unroe anotó la de la quiniela.

La segunda carrera llegó en la parte baja del segundo capítulo con elevado de sacrificio de Sebastián Elizalde, anotando Kevin Villavicencio para el 2-0.

Algodoneros respondió con una carrera en la parte alta de la tercera entrada: triple y, en error de Paris en la tercera base, el corredor se fue hasta el pentágono para el 2-1.

imagen-cuerpo

Yaquis reaccionó con tres carreras en el cierre del cuarto episodio. Una jugada espectacular ordenada por el mánager Gabe Álvarez en un perfecto squeeze play ejecutado por Riley Unroe amplió la ventaja a 3-1.

Las otras dos llegaron con batazo de Roberto Valenzuela; el tercera base tiró mal y Yaquis pisó el pentágono en par de ocasiones para el 5-1 parcial.

Guasave recortó distancia con dos carreras en la apertura de la quinta para acercarse 5-3. Sin embargo, Obregón recuperó una más con cuadrangular de Santiago Chávez en la parte baja del mismo inning para el 6-3.

La del remache cayó en la octava entrada: imparable de Riley Unroe y anotó Kevin Villavicencio la séptima para cerrar la producción de la noche.

El marcador final: 7-3.

LOS LANZADORES

Por Yaquis abrió Fernando Sánchez, quien se sostuvo cuatro entradas completas, permitió cinco imparables, una carrera, regaló una base por bolas y ponchó a cuatro. Le siguieron cinco lanzadores más, entre ellos el debutante Nick Gardewine el que se adjudicó la victoria.

Por Algodoneros abrió y perdió Miguel Peña, con labor de una entrada y un tercio; aceptó dos imparables, permitió dos carreras, regaló cinco bases por bolas y ponchó a dos. También desfilaron cinco lanzadores más.

Este jueves concluye la serie: Yaquis de Obregón buscará la barrida con Odrisamer Despaigne, mientras que Guasave irá por el del honor con Kyle Tayler.

El partido iniciará en punto de las 7:10 PM (19:10 horas), con la promoción de Noche de Damas totalmente gratis en sección general

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

