MLB firma acuerdo histórico de transmisión con Netflix, ESPN y NBCUniversal

Tras varios meses de especulaciones finalmente hoy se dieron a conocer los cambios en derechos de transmisión

Nov. 19, 2025
NBCUniversal volverá a transmitir partidos después de 25 años.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) anunciaron nuevos acuerdos de derechos audiovisuales por tres años con Netflix, ESPN y NBCUniversal, que abarcarán las temporadas 2026 a 2028.

El pacto marca la primera incursión de Netflix en la transmisión en vivo de eventos de béisbol, ampliando su catálogo con la emisión de documentales y contenido exclusivo de la MLB.

Según informó la liga, NBCUniversal, propiedad de Comcast, volverá a transmitir partidos de temporada regular por primera vez en 25 años.

CAMBIOS EN EL SUNDAY NIGHT

Además, Sunday Night Baseball dejará de emitirse en ESPN y pasará a formar parte de la programación de NBCUniversal, que también obtuvo los derechos de Sunday Leadoff y de la Wild Card Series de la postemporada, disponibles en NBC y Peacock.

Por su parte, ESPN, propiedad de Disney, conservará una importante presencia al adquirir un nuevo paquete de partidos nacionales entre semana durante toda la temporada. La cadena también recibió los derechos para comercializar MLB.TV, la plataforma oficial de streaming de la liga.

César Leyva
