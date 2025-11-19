  • 24° C
Deportes

Sorteo del Mundial 2026: ¿cuándo y cómo será?

La mayoría de las selecciones ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá

Nov. 19, 2025
Es uno de los eventos más esperados en el mundo del deporte.
A pesar de que aún quedan selecciones por clasificar vía repechaje, la FIFA ya tiene lista la fecha para realizar el sorteo del Mundial 2026, donde se definirá el acomodo de los grupos para la primera fase del torneo.

La mayoría de las selecciones ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, quedando pendientes únicamente los boletos del repechaje UEFA y del repechaje Intercontinental.

Concacaf fue la última confederación en completar su lista de clasificados, y con ello, la FIFA confirmó que avanzará con el sorteo correspondiente para definir los grupos del torneo.

imagen-cuerpo

¿CÓMO SERÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

Las selecciones clasificadas se dividirán en cuatro bombos, determinados por su posición en el ranking FIFA. México, Estados Unidos y Canadá, al ser anfitriones, ya tienen un lugar asegurado en bombos definidos según el orden de fechas.

  • El bombo 1 reunirá a las cabezas de serie.
  • El resto de los equipos se distribuirán según su ranking.
  • Las selecciones que obtengan su boleto mediante repechaje ocuparán un lugar en el bombo 4.

El sorteo seguirá el formato tradicional, evitando que equipos de la misma confederación queden en el mismo grupo, excepto en el caso de la UEFA, que puede tener hasta dos selecciones por grupo. También se tomará en cuenta la nueva estructura del torneo, que incluye una fase de 16vos de final.

imagen-cuerpo

FECHA DEL SORTEO

De acuerdo al calendario dado a conocer por la FIFA el esperado sorteo tendrá lugar el 5 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington D.C.

El evento podrá seguirse en México a través de ViX, TUDN, TV Azteca, Canal 5 y Las Estrellas.

César Leyva
