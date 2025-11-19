Atlante cerca de volver a la Liga MX: se negocia la compra de la franquicia de Mazatlán FC

Atlante, uno de los clubes más emblemáticos del futbol mexicano, está cada vez más cerca de regresar a la Liga MX tras más de una década en la Liga de Expansión.

De acuerdo con información de medios deportivos, existen negociaciones avanzadas para que los Potros de Hierro adquieran la franquicia de Mazatlán FC, operación que podría anunciarse después del Mundial 2026. Aunque el proceso avanza, la directiva todavía no cierra el acuerdo de forma definitiva.

A diferencia de otros clubes que han recurrido al TAS para reclamar un ascenso deportivo, Atlante optó por no sumarse a esa vía legal, apostando en cambio por la compra directa de una franquicia de Primera División. Esta estrategia aceleraría su posible retorno al máximo circuito.

¿CUÁNDO DEBUTARÍA EL ATLANTE?

El plan apunta a que Atlante debute nuevamente en la Liga MX en el verano de 2026, momento ideal para iniciar su cociente desde cero y evitar las multas por descenso que aplican a equipos que ingresan en otros periodos de la temporada.

La operación contemplaría únicamente la compra de la franquicia, sin incluir jugadores, contratos deportivos ni instalaciones. Esto significa que Atlante no recibiría el estadio ni los espacios de entrenamiento de Mazatlán FC como parte del acuerdo.

EL PASO DE ATLANTE Y MAZATLÁN POR EL FUTBOL MEXICANO

Fundado en 1918, Atlante presume tres títulos de Liga (1947, 1993 y 2007) y una exitosa etapa reciente en la Liga de Expansión MX, donde suma cinco finales, tres campeonatos (Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024) y un Campeón de Campeones (2021-22). Su desempeño lo convierte en uno de los equipos más competitivos del circuito.

Por su parte, Mazatlán FC, nacido en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia, ha tenido un paso irregular en la Liga MX sin consolidarse en puestos de privilegio. La potencial venta de su franquicia abriría la puerta a un reacomodo que permitiría el tan esperado regreso de Atlante.

Si la negociación se concreta tras la Copa del Mundo, Atlante volverá a la Primera División con un proyecto renovado e independiente, buscando recuperar el protagonismo que marcó gran parte de su historia en el fútbol mexicano.