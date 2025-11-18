  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

México pierde 2-1 ante Paraguay y acumula seis juegos sin ganar

La Selección Nacional no ha podido ganar a ningún equipo de Conmebol en 2025, generando dudas de cara al Mundial 2026

Nov. 18, 2025
Tres goles en seis minutos definieron el encuentro.
Tres goles en seis minutos definieron el encuentro.

La selección mexicana dirigida por Javier "Vasco" Aguirre cerró el 2025 con una triste racha de seis partidos sin victoria, luego de caer 1-2 frente a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, donde más de 73 mil aficionados presenciaron uno de los últimos ensayos rumbo al Mundial 2026.

En apenas seis minutos cayó el trío de goles que definió el encuentro cuando Antonio Sanabria adelantó a Paraguay, Raúl Jiménez empató desde el punto penal y Damián Bobadilla firmó el 1-2 con un cabezazo que dejó sin reacción al conjunto mexicano.

El tanto de Jiménez, además, significó su gol número 45 con la selección, quedando a solo uno de igualar el histórico récord de Jared Borgetti. Sin embargo, su aporte no alcanzó para evitar un nuevo tropiezo del Tricolor.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El partido volvió a exhibir las inconsistencias del cuadro mexicano. Jiménez desaprovechó una ocasión inmejorable al mandar por encima un centro perfecto de Roberto Alvarado, mientras que la zaga volvió a mostrar desconexiones en momentos clave. En una de esas desatenciones, Bobadilla aprovechó para sentenciar el marcador.

El primer tiempo ofreció algunas señales positivas, como el tiro libre de Gilberto Mora que exigió una gran atajada de Orlando Gill, y el remate de Edson Álvarez que se estrelló en el poste.

Después de eso, México fue incapaz de imponer autoridad ante un rival intenso en cada duelo individual. El Tricolor no ha vencido a ningún equipo de Conmebol en 2025, acumulando tropiezos ante Uruguay, Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia entre amistosos y Copa América.

imagen-cuerpo

DUDAS EN CAMINO AL MUNDIAL 2026

El balance rumbo al Mundial 2026 deja más dudas que certezas. Aunque México genera ocasiones y muestra lapsos de buen futbol, la desconcentración defensiva y la poca claridad para cerrar partidos continúan frenando su evolución.

Con menos de siete meses para la Copa del Mundo, el desafío para Javier Aguirre será afinar al equipo y mostrar una versión más sólida ante rivales de mayor jerarquía.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Julio César Chávez Jr. anuncia su regreso al ring tras meses de polémica legal para esta fecha ¿Quién será su rival?
Deportes

Julio César Chávez Jr. anuncia su regreso al ring tras meses de polémica legal para esta fecha ¿Quién será su rival?

Noviembre 18, 2025

Esta próximo encuentro del boxeador mexicano desde su arresto en Estados Unidos y deportación por una orden de aprehensión en su contra hace meses

FIFA PASS 2026: EE.UU. dará citas exprés para la visa a aficionados con boletos del Mundial
Deportes

FIFA PASS 2026: EE.UU. dará citas exprés para la visa a aficionados con boletos del Mundial

Noviembre 17, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a los aficionados iniciar su trámite cuanto antes, recordando que la disponibilidad dependerá de cada país

Alejo Ahumada: la leyenda del beisbol que hoy forma nuevos talentos en BTED
Deportes

Alejo Ahumada: la leyenda del beisbol que hoy forma nuevos talentos en BTED

Noviembre 17, 2025

Tras varios años ha regresado al Estadio Tomás Oroz Gaytán donde jugó con Yaquis y conquistó el campeonato en la temporada 72-73