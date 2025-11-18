Julio César Chávez Jr. anuncia su regreso al ring tras meses de polémica legal para esta fecha ¿Quién será su rival?

Luego de tres meses después de su detención, deportación y posterior liberación provisional, Julio César Chávez Jr. confirmó oficialmente su regreso al boxeo profesional, lo cual ha sorprendido a sus seguidores y público en general.

El anuncio fue realizado la tarde del lunes 17 de noviembre durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien estuvo acompañado por la leyenda mexicana Julio César Chávez.

La pelea marcará el primer combate profesional del Junior desde su arresto en Estados Unidos y su entrega a autoridades mexicanas por una orden de aprehensión en su contra. Pese al contexto legal que aún enfrenta, el boxeador retomará su carrera con un duelo que ya genera expectativas en la afición.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. ACTUALMENTE?

El boxeador fue vinculado a proceso en agosto de 2025 por delincuencia organizada y tráfico de armas, delitos que suelen derivar en prisión preventiva.

Sin embargo, un juez federal determinó que Chávez Jr. podía continuar su proceso en libertad, al considerar que la Fiscalía no justificó la necesidad de mantenerlo recluido. Las medidas impuestas incluyen:

Prohibición de salir de México sin autorización judicial .

. No acercarse a personas involucradas en la investigación.

Asistir puntualmente a todas las audiencias .

. Presentar un inmueble valuado en 7 millones de pesos como garantía.

La audiencia, realizada de manera virtual, se extendió por tres horas y dio inicio a una investigación complementaria de tres meses. Aunque la Fiscalía presentó 21 pruebas, solo nueve involucran de manera directa al deportista.

SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTO VÍNCULO CON EL NARCOTRÁFICO

Las autoridades lo relacionan con integrantes de "Los Chapitos", quienes presuntamente lo habrían contactado para actuar como "ajustador de cuentas".

De acuerdo con la versión de su padre, el excampeón mundial, se trató únicamente de "un golpecito leve" que habría evitado la ejecución de dos personas por parte del Cártel de Sinaloa.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA PRÓXIMA PELEA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR?

El regreso está programado para el 24 de enero de 2026, en la Arena Potosí. El combate será frente al argentino Ángel Julián Sacco, un oponente que busca capitalizar el momento mediático y deportivo de esta contienda.

Gallardo Cardona adelantó que se trata de una velada "de talla internacional" y aseguró que el evento pondrá a vibrar a la afición potosina.

Para Chávez Jr., este encuentro representa mucho más que un regreso deportivo: es la oportunidad de recomponer su imagen tras meses marcada por señalamientos, especulaciones y presión mediática.

Mientras su proceso continúa, Chávez Jr. se prepara para volver al ring después de siete meses de inactividad tras su cuestionada participación ante Jake Paul.

Su combate contra Sacco marcará un nuevo capítulo en una carrera golpeada por la polémica, pero también por la expectativa que siempre genera un Chávez arriba del cuadrilátero.