FIFA PASS 2026: EE.UU. dará citas exprés para la visa a aficionados con boletos del Mundial

El Gobierno de Estados Unidos anunció que los aficionados que ya cuenten con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán acceder a citas prioritarias para tramitar la visa americana mediante el nuevo sistema FIFA PASS, una herramienta creada en conjunto con la FIFA para agilizar las entrevistas consulares rumbo al torneo que iniciará en junio del próximo año.

El anuncio se realizó en la Casa Blanca, donde se explicó que esta medida busca evitar retrasos ante la alta demanda que generará el Mundial, el primero en la historia con 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales 78 se disputarán en Estados Unidos y el resto en México y Canadá.

Con más de seis millones de boletos disponibles, se prevé un volumen récord de viajeros, razón por la que se habilitará esta vía exprés. El sistema estará disponible a principios de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que FIFA PASS contribuirá a que esta sea "la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia", y agradeció el apoyo del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a los aficionados iniciar su trámite cuanto antes, recordando que la disponibilidad dependerá de cada país y que los ciudadanos de naciones incluidas en el Programa de Exención de Visa (VWP) podrán optar por autorización electrónica en lugar de visa tradicional.

FIFA President Gianni Infantino announced the "FIFA Pass," which he says is a "prioritized appointment scheduling system" for World Cup ticket holders to obtain visas, during an event with President Trump on Monday. https://t.co/ZgLmioCLuj pic.twitter.com/WIfjLVKiYQ — ABC News (@ABC) November 17, 2025

¿QUÉ HACER SI TIENES BOLETO PERO NO VISA?

Quienes ya posean boletos para partidos en Estados Unidos podrán solicitar una cita acelerada mediante FIFA PASS. Deberán presentar su comprobante oficial de compra, y se recomienda iniciar el trámite tan pronto como la plataforma sea activada.

Antes de comenzar, es importante revisar si la nacionalidad del solicitante es parte del VWP, lo cual permitiría ingresar sin entrevista consular.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL TRÁMITE?

El proceso tendrá dos etapas:

Completar la solicitud de visa en la plataforma oficial del Departamento de Estado para la Copa Mundial 2026 .

en la plataforma oficial del Departamento de Estado para la Copa . Acceder a FIFA PASS, cargar los datos personales y subir el boleto oficial del Mundial para obtener una entrevista prioritaria.

La FIFA aclaró que solo los poseedores de boletos podrán utilizar este servicio, por lo que deben conservar todos los comprobantes.