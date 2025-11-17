Yaquis refuerza su pitcheo con los ligamayoristas RJ Alaniz y Nick Gardewine

Los Yaquis de Obregón continúan fortaleciendo su roster para encarar el cierre de la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, y este lunes anunciaron la incorporación del lanzador estadounidense Ruben "RJ" Alaniz, pitcher con experiencia en Grandes Ligas que llega para apuntalar el staff de la Tribu.

Alaniz, originario de McAllen, Texas, cuenta con 34 años y un sólido recorrido que incluye participaciones con los Marineros de Seattle y los Rojos de Cincinnati. Su estilo se caracteriza por un brazo potente, personalidad en la loma y un variado repertorio que lo convierte en un lanzador complicado para los bateadores.

Durante el verano, el derecho destacó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Acereros de Monclova, donde registró una efectividad de 4.03 ERA en 28 apariciones y 26.2 episodios lanzados, números que llamaron la atención del conjunto cajemense.

Alaniz llega como reemplazo de su compatriota Devin Sweet y ya se encuentra en Ciudad Obregón. Se espera que haga su debut en la serie frente a los Algodoneros de Guasave, programada para iniciar este martes 18 de noviembre en el Estadio Yaquis.

TAMBIÉN SE INTEGRA NICK GARDEWINE

Además, la organización anunció la llegada del también serpentinero norteamericano Nick Gardewine, quien reforzará el bullpen en esta recta final de la primera vuelta. El lanzador derecho de 32 años posee experiencia en el beisbol de las Grandes Ligas y se integra para aportar profundidad y estabilidad en los innings finales.

Con estas incorporaciones, los Yaquis buscan cerrar con fuerza la primera mitad del calendario y seguir en la pelea dentro del competitivo circuito invernal mexicano.