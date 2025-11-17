VIDEO | Hijo de Messi sorprende tras anotar un gol de tiro libre en la Academia del Inter Miami

Mientras Lionel Messi continúa brillando con el Inter Miami, su legado parece tomar forma en las canchas infantiles del mismo club. Esta vez no fue el astro argentino quien acaparó la atención, sino su hijo menor, Ciro Messi, quien con apenas 7 años protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Circe Messi, hijo menor del futbolista argentino y Antonela Roccuzzo, causó revuelo en redes sociales tras protagonizar un gol de tiro libre que recordó, inevitablemente, a las mejores postales de su famoso padre.

HIJO DE MESSI SORPRENDE TRAS ANOTAR UN GOL DE TIRO LIBRE

Durante un partido de la categoría Sub-8 de la Academia del Inter Miami, el hijo menor de Messi, quien también porta el número 10 en su camiseta, sorprendió a todos con un gol de antología.

El gol ocurrió durante un partido de las divisiones inferiores del club. A diferencia de su padre famoso por su zurda legendaria Ciro es diestro. Tras una falta, tomó el balón, lo acomodó con calma y, con un remate potente y preciso, lo mandó al ángulo superior izquierdo. El disparo dejó sin opciones al portero y provocó la sorpresa de quienes presenciaban la jugada.

Más allá de la técnica, otro gesto llamó la atención: Ciro no celebró de manera efusiva. Tras anotar, simplemente se giró y regresó hacia el mediocampo, una actitud que muchos interpretaron como madurez y concentración.

Este no es el primer momento viral de Ciro. En otras ocasiones ha sido grabado driblando con naturalidad y definiendo con seguridad frente al arco. Desde su ingreso a la academia del Inter Miami en septiembre de 2024, ha mostrado un estilo propio y una fuerte personalidad dentro del campo, algo que su propio padre ha destacado en entrevistas.

SORPRENDE EN REDES SOCIALES

El estilo de Ciro ha comenzado a generar comentarios positivos entre aficionados y analistas. Aunque comparte ciertas similitudes con Messi como su control de balón y sensibilidad para definir su perfil diestro imprime un sello distintivo a su juego.

El video de su reciente gol no solo se viralizó, sino que despertó nuevamente entre los aficionados la ilusión de ver a otro Messi destacarse desde las categorías formativas. Aunque aún es muy joven, su desempeño alimenta la expectativa de que pueda seguir creciendo y construyendo su propio camino en el fútbol.

Por ahora, Ciro Messi continúa desarrollándose en la Academia del Inter Miami, y su impresionante tiro libre deja claro que, a su corta edad, ya ofrece chispazos de un futuro prometedor.