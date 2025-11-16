Yaquis de Obregón se viene con las manos vacías de Nayarit

Primera barrida en contra la que recibió Yaquis de Obregón al caer en el tercero de la serie por pizarra de 4-3 en el Coloso Alejo Peralta de Tepic, Nayarit, en acciones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

La reacción de cuatro carreras en la parte baja de la tercera entrada fue suficiente para contrarrestar las tres que fabricó Yaquis en la parte alta de la segunda, y así se escribió la historia a favor de Jaguares de Nayarit.

En esta ocasión, el bateo oportuno nunca apareció a la hora de buscar el empate o la ventaja, y Yaquis terminó por perder la serie por barrida.

Aun así, Obregón sigue liderando la primera vuelta, ya que su más cercano perseguidor, Cañeros y Naranjeros, también perdieron en la jornada dominical, por lo que los de la Antigua Cajeme conservan el liderato con un juego de ventaja.

LAS HOSTILIDADES

Obregón fabricó tres carreras en la parte alta de la segunda entrada atacando el pitcheo abridor de Víctor Lizárraga.

La respuesta de Nayarit vino en la baja de la tercera, cuando hicieron cuatro carreras que fueron suficientes para asegurar la victoria y darle la satisfacción a su afición con la barrida sobre los visitantes.

Por Nayarit abrió y ganó Víctor Lizárraga, quien trabajó cinco entradas completas, permitió tres imparables buenos para tres carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a siete rivales. Desfilaron cinco lanzadores más, entre ellos Taylor Lehman, quien se acreditó el salvamento.

Por Obregón abrió y perdió Felipe González con labor de cinco entradas completas, aceptó cinco imparables, cuatro carreras, regaló cuatro bases por bolas y ponchó a seis contrarios. Le siguieron tres lanzadores más.

MARTES 18 DE NOVIEMBRE: GUASAVE LLEGA A OBREGÓN

El próximo martes, Yaquis de Obregón le hará los honores a los Algodoneros de Guasave en serie de martes, miércoles y jueves.

El equipo dirigido por Gabe Álvarez buscará mantenerse en la cima de la contienda rumbo al cierre de la primera vuelta y asegurar la máxima puntuación.

Los abridores por Yaquis serán Orlando Lara para el martes, el miércoles lo hará Odrisamer Despaigne y el jueves lo hará Ariel Miranda