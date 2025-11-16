Raúl Jiménez se molesta por los abucheos a la Selección Nacional

El amistoso entre la Selección Mexicana y Uruguay dejó más que anotaciones y jugadas en el terreno de juego. En las gradas del TSM Corona, los abucheos constantes hacia el portero Tala Rangel y los gritos en contra del equipo provocaron la molestia de Raúl Jiménez, quien no dudó en expresar su inconformidad al término del partido.

"ES TRISTE JUGAR DE LOCAL Y QUE TE ABUCHEEN"

Visiblemente molesto, el delantero del Fulham lamentó la actitud de los aficionados en Torreón, asegurando que este tipo de comportamientos afectan al equipo y a su preparación.

"Lo que deja triste es jugar de local y que te abucheen, que fuera ´Vasco´, que le griten pu... al portero, eso es lo que deja triste. Tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos", declaró el atacante.

Jiménez también reprobó los gritos de "fuera Vasco", dirigidos al técnico del Tri, señalando que en lugar de apoyar, parte del público se dedicó a presionar y desestabilizar al equipo.

¡NO SE GUARDÓ NADA!



Fuertes declaraciones de Raúl Jiménez.

Ojo a la entrevista que le da a @medranoazteca @AztecaDeportes pic.twitter.com/7UEIR9RE9G — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) November 16, 2025

¿LA AFICIÓN SE HA DESCONECTADO DEL EQUIPO?

El Tri volvió a sumar un resultado adverso contra un rival de Conmebol, un patrón que se repite en los últimos encuentros y que preocupa a solo siete meses del Mundial 2026. La falta de gol, la irregularidad y las dudas en el funcionamiento han aumentado la frustración entre los seguidores mexicanos.

Por otro lado, el comportamiento de la afición vuelve a quedar bajo la lupa. En los últimos años, la FMF ha sido sancionada en múltiples ocasiones por actos discriminatorios en los estadios, un problema que persiste y que podría complicar aún más el panorama rumbo a la Copa del Mundo.

NECESARIO RECOMPONER RELACIÓN CON LA GENTE

El ambiente vivido en Torreón reflejó una creciente desconexión entre la Selección Mexicana y su público. La presión exagerada, los abucheos a jóvenes como Tala Rangel y las críticas constantes amenazan con convertirse en un factor negativo en la preparación del Tri.

Con el calendario rumbo al Mundial avanzando rápidamente y con rivales de alto nivel en puerta, México enfrenta el reto no solo de mejorar su rendimiento en la cancha, sino también de recuperar el respaldo de su afición antes de 2026.