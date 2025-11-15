Recientemente, Cristiano Ronaldo recibió su primera expulsión como futbolista de Portugal durante el duelo correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en el equipo portugués iba perdiendo ante República de Irlanda.

Durante el partido en el Estadio Avivia, en el minuto 61 Cristiano Ronaldo perdió la cabeza en un forcejeo dentro del área, dio un codazo a su rival y se marchó expulsado por decimotercera ocasión en su carrera como futbolista profesional, primera con la playera de Portugal.

Ante esto, la FIFA determinará una sanción para el futbolista portugués, por lo que muchos se preguntan si podría perderse el Mundial 2026.

¿CRISTIANO RONALDO SE PERDERÁ EL INICIO DEL MUNDIAL 2025 POR UNA SANCIÓN SEVERA?

Cristiano Ronaldo podría perderse el inicio del Mundial 2026 si la FIFA determina una sanción de dos o más partidos por la agresión cometida durante el duelo entre Portugal e Irlanda.

El astro luso, que antes del encuentro había asegurado que "se iba a portar bien" pese al ambiente exigente del público irlandés, terminó cayendo en una reacción que hoy amenaza su participación en la próxima justa mundialista.

El incidente ocurrió en la segunda parte del partido, cuando Portugal ya estaba abajo 2-0 en el marcador. En un intento por disputar el balón, Ronaldo propinó un codazo al defensa irlandés Dara O´Shea, acción catalogada como agresión en el reglamento y sancionable con expulsión y suspensión. La tarjeta roja recibida este jueves es la primera de su carrera vistiendo la camiseta de la selección portuguesa.

Aunque la FIFA tomará una decisión oficial en un plazo de tres semanas, el panorama inmediato no es alentador. Por lo pronto, el capitán portugués no podrá disputar el importante encuentro del martes contra Armenia en Porto, un duelo en el que el equipo dirigido por Roberto Martínez necesita, al menos, un empate para asegurar su lugar en el Mundial.

El riesgo para Portugal y para Ronaldo aumenta en caso de que el castigo sea de dos o más partidos. De confirmarse, el delantero podría perderse los primeros compromisos del campeonato mundial. Además, si la escuadra lusitana finaliza en el segundo lugar del Grupo F, deberá jugar la repesca europea, instancia en la que Cristiano también estaría obligado a cumplir cualquier suspensión pendiente.

Con su temperamento competitivo nuevamente en el centro de la discusión y con el futuro inmediato en riesgo, Cristiano Ronaldo enfrenta una de las sanciones más críticas de su carrera internacional en el momento más decisivo del ciclo mundialista.