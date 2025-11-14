Torreón busca ser la casa de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Torreón quiere convertirse en la sede de entrenamiento de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal durante el Mundial 2026, y Santos Laguna ya trabaja para cumplir con las exigencias de una de las selecciones más mediáticas del planeta.

Aunque la ciudad no será sede de partidos mundialistas, fue de las primeras en postularse como campamento de entrenamiento, por lo el Territorio Santos Modelo (TSM) se perfila como una opción seria rumbo a la justa.

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna, reveló la principal condición que Portugal solicitó para considerar a Torreón, siempre y cuando el sorteo coloque al equipo luso en un grupo con partidos en México.

"Seguramente tendrán entrenamientos abiertos, pero buscan que sea un lugar aislado para que se puedan enfocar muy bien", explicó Irarragorri.

"Eso te lo da el TSM y el hotel Azul Talavera. Muchas selecciones buscan eso, particularmente Portugal. Quieren movilidad entre el estadio y el centro de alto rendimiento, y tener un poco de privacidad".

La solicitud refuerza la aspiración de los aficionados laguneros, quienes sueñan con ver a Cristiano Ronaldo entrenando en la Comarca Lagunera durante la Copa del Mundo, siempre y cuando Portugal asegure su boleto, algo que podría definirse en las eliminatorias y repechajes.

¿QUÉ FALTA PARA SABER SI PORTUGAL PODRÍA LLEGAR A TORREÓN?

La FIFA dará a conocer los grupos y las sedes de partidos tras el sorteo del 5 de diciembre en Washington D.C.. Solo entonces se definirán los campos de entrenamiento y hoteles base de cada selección.

Torreón podría ser sede de algún equipo que juegue en el Estadio BBVA de Monterrey, que albergará cuatro partidos:

Partido 12: Grupo F | 14 de junio

Grupo F | 14 de junio Partido 36: Grupo F | 20 de junio

Grupo F | 20 de junio Partido 54: Grupo A | 24 de junio

Grupo A | 24 de junio Partido 75: Dieciseisavos 1F vs 2C | 29 de junio

Por ahora, el TSM y el Azul Talavera ya están listos para cumplir con los estándares FIFA y con las exigencias de Portugal y Cristiano Ronaldo.