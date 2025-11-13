Yaquis conquista su séptima serie de la primera vuelta

El Estadio Yaquis volvió a presentar una gran entrada, reflejo del buen paso del equipo y del ambiente que se vive en la recta final de la primera vuelta. El conjunto obregonense no ha cedido serie en casa y nuevamente impuso condiciones desde temprano, aprovechando el respaldo ofensivo y una sólida actuación del pitcheo.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El ataque madrugador fue clave. En la parte baja de la primera entrada, Allen Córdoba abrió con triple y de inmediato pisó el plato con imparable de Riley Unroe. Roberto "Tito" Valenzuela negoció base por bolas y apareció Kayrin París, quien conectó un sólido batazo por el central-izquierdo que se convirtió en cuadrangular de tres carreras, colocando el marcador 4-0 apenas en el amanecer del encuentro.

Tito Valenzuela produce la quinta rayita para la Tribu que lo gana 5-0 a Mexicali ? #PuroYaquis pic.twitter.com/2yhtZ5cJ22 — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) November 14, 2025

La ofensiva no soltó el ritmo y en el cuarto capítulo, nuevamente Córdoba timbró, ahora impulsado por sencillo de Valenzuela, para el 5-0 que daba cierta comodidad. Sin embargo, Mexicali respondió en la séptima entrada con jonrón de Gilberto Vizcarra con uno a bordo, acercándose 5-2 y abriendo la puerta a un cierre tenso.

Ya en la novena, los Águilas volvieron a la carga. Norberto Obeso conectó imparable con dos hombres en circulación y ambos anotaron, apretando el marcador 5-4. El empate quedó en tercera base, pero Efraín Contreras mantuvo la calma y terminó obligando a Yadir Drake a roletear a las paradas cortas para forzar el out 27 en segudna para sellar la victoria y el salvamento.

LANZADORES DEL JUEGO

Por Yaquis, Fernando Sánchez cumplió con una buena apertura de dos entradas y un tercio, admitiendo dos hits, regalando dos bases y ponchando a tres. Saúl Vázquez se llevó el triunfo en labor de relevo.

Víctor Juárez cargó con la derrota por Mexicali tras una entrada y dos tercios en las que permitió cuatro carreras.

Con esta victoria, Obregón se mantiene firme en la cima del standing y ahora viaja a Nayarit, donde enfrentará a los Jaguares en una serie clave rumbo al cierre de la primera vuelta.