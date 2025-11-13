  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis conquista su séptima serie de la primera vuelta

Los Águilas de Mexicali pusieron drama hasta el último out y obligaron a los locales a cerrar con tensión máxima

Nov. 13, 2025
Con esta victoria, Obregón se mantiene firme en la cima del standing y ahora viaja a Nayarit.
Con esta victoria, Obregón se mantiene firme en la cima del standing y ahora viaja a Nayarit.

El Estadio Yaquis volvió a presentar una gran entrada, reflejo del buen paso del equipo y del ambiente que se vive en la recta final de la primera vuelta. El conjunto obregonense no ha cedido serie en casa y nuevamente impuso condiciones desde temprano, aprovechando el respaldo ofensivo y una sólida actuación del pitcheo.

ASÍ FUE EL PARTIDO 

El ataque madrugador fue clave. En la parte baja de la primera entrada, Allen Córdoba abrió con triple y de inmediato pisó el plato con imparable de Riley Unroe. Roberto "Tito" Valenzuela negoció base por bolas y apareció Kayrin París, quien conectó un sólido batazo por el central-izquierdo que se convirtió en cuadrangular de tres carreras, colocando el marcador 4-0 apenas en el amanecer del encuentro.

La ofensiva no soltó el ritmo y en el cuarto capítulo, nuevamente Córdoba timbró, ahora impulsado por sencillo de Valenzuela, para el 5-0 que daba cierta comodidad. Sin embargo, Mexicali respondió en la séptima entrada con jonrón de Gilberto Vizcarra con uno a bordo, acercándose 5-2 y abriendo la puerta a un cierre tenso.

Ya en la novena, los Águilas volvieron a la carga. Norberto Obeso conectó imparable con dos hombres en circulación y ambos anotaron, apretando el marcador 5-4. El empate quedó en tercera base, pero Efraín Contreras mantuvo la calma y terminó obligando a Yadir Drake a roletear a las paradas cortas para forzar el out 27 en segudna para sellar la victoria y el salvamento.

LANZADORES DEL JUEGO   

Por Yaquis, Fernando Sánchez cumplió con una buena apertura de dos entradas y un tercio, admitiendo dos hits, regalando dos bases y ponchando a tres. Saúl Vázquez se llevó el triunfo en labor de relevo.

Víctor Juárez cargó con la derrota por Mexicali tras una entrada y dos tercios en las que permitió cuatro carreras.

Con esta victoria, Obregón se mantiene firme en la cima del standing y ahora viaja a Nayarit, donde enfrentará a los Jaguares en una serie clave rumbo al cierre de la primera vuelta.

imagen-cuerpo
Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Shohei Ohtani y Aaron Judge arrasan al ganar el premio de JMV
Deportes

Shohei Ohtani y Aaron Judge arrasan al ganar el premio de JMV

Noviembre 13, 2025

El pelotero japonés se convierte en el segundo jugador de la Liga Nacional con cuatro galardones

Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026
Deportes

Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026

Noviembre 13, 2025

Con un doblete de Kylian Mbappé, la Selección Francesa aseguró su clasificación a la FIFA World Cup 2026

Portugal pierde ante Irlanda con expulsión de Cristiano Ronaldo y complica su pase al Mundial 2026
Deportes

Portugal pierde ante Irlanda con expulsión de Cristiano Ronaldo y complica su pase al Mundial 2026

Noviembre 13, 2025

La selección lusa, que dependía de sí misma para obtener el boleto fue castigada por errores defensivos