Portugal pierde ante Irlanda con expulsión de Cristiano Ronaldo y complica su pase al Mundial 2026

Portugal volvió a desaprovechar la oportunidad de asegurar su clasificación temprana al Mundial 2026 tras caer 2-0 en su visita a Irlanda, en un duelo marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo, quien dejó a su equipo con 10 hombres al minuto 61 por un codazo revisado en el VAR.

La selección lusa, que dependía de sí misma para obtener el boleto al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, fue castigada por errores defensivos que permitieron a Irlanda sacar ventaja. Ahora, Portugal deberá vencer a Armenia, ya eliminada, en la sexta fecha del grupo F, donde sigue líder con 10 puntos.

CRISTIANO RONALDO EXPULSADO Y SUSPENDIDO UN PARTIDO

Ronaldo, que busca jugar su sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), vio la tarjeta roja directa tras un codazo en el área sobre un defensor irlandés.

La acción dejó a Portugal en inferioridad numérica y el delantero no podrá estar disponible para el duelo del domingo.

?? EXPULSADO Cristiano Ronaldo tras darle un codazo al defensor irlandés.



Justo antes de la revisión estaba haciendo gestos de "lloríqueo" contra los fanáticos de Irlanda. Muy frustrado se retiró del terreno de juego. Noche oscura para Portugal. pic.twitter.com/Yq1WxAeHEN — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) November 13, 2025

PARTIDO DOMINADO POR PORTUGAL, PERO SIN ÉXITO FINAL

Portugal inició presionando y encerrando a Irlanda en su campo, pero el primer gol cayó para los locales en su primer disparo al minuto 17. Tras un tiro de esquina y una desatención defensiva, Parrot remató sin oposición para el 1-0.

El segundo tanto llegó justo antes del descanso, nuevamente obra de Parrot, con un disparo cruzado imposible para Diogo Costa.

FRUSTRACIÓN PORTUGUESA

Con la expulsión de Ronaldo, Portugal quedó aún más condicionado. Pese a generar 27 remates (solo 5 al arco), la selección de Roberto Martínez no pudo romper la zaga irlandesa. Irlanda, con 14 tiros totales, fue más efectiva en los momentos clave.

Portugal deberá recomponerse rápidamente si no quiere seguir aplazando su clasificación al Mundial 2026.