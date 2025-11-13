  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Portugal pierde ante Irlanda con expulsión de Cristiano Ronaldo y complica su pase al Mundial 2026

La selección lusa, que dependía de sí misma para obtener el boleto fue castigada por errores defensivos

Nov. 13, 2025
Los aficionados de Irlanda se burlaron de Cristiano Ronaldo tras ser expulsado.
Los aficionados de Irlanda se burlaron de Cristiano Ronaldo tras ser expulsado.

Portugal volvió a desaprovechar la oportunidad de asegurar su clasificación temprana al Mundial 2026 tras caer 2-0 en su visita a Irlanda, en un duelo marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo, quien dejó a su equipo con 10 hombres al minuto 61 por un codazo revisado en el VAR.

La selección lusa, que dependía de sí misma para obtener el boleto al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, fue castigada por errores defensivos que permitieron a Irlanda sacar ventaja. Ahora, Portugal deberá vencer a Armenia, ya eliminada, en la sexta fecha del grupo F, donde sigue líder con 10 puntos.

CRISTIANO RONALDO EXPULSADO Y SUSPENDIDO UN PARTIDO

Ronaldo, que busca jugar su sexto Mundial (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), vio la tarjeta roja directa tras un codazo en el área sobre un defensor irlandés.

La acción dejó a Portugal en inferioridad numérica y el delantero no podrá estar disponible para el duelo del domingo.

PARTIDO DOMINADO POR PORTUGAL, PERO SIN ÉXITO FINAL

Portugal inició presionando y encerrando a Irlanda en su campo, pero el primer gol cayó para los locales en su primer disparo al minuto 17. Tras un tiro de esquina y una desatención defensiva, Parrot remató sin oposición para el 1-0.

El segundo tanto llegó justo antes del descanso, nuevamente obra de Parrot, con un disparo cruzado imposible para Diogo Costa.

FRUSTRACIÓN PORTUGUESA

Con la expulsión de Ronaldo, Portugal quedó aún más condicionado. Pese a generar 27 remates (solo 5 al arco), la selección de Roberto Martínez no pudo romper la zaga irlandesa. Irlanda, con 14 tiros totales, fue más efectiva en los momentos clave.

Portugal deberá recomponerse rápidamente si no quiere seguir aplazando su clasificación al Mundial 2026.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026
Deportes

Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026

Noviembre 13, 2025

Con un doblete de Kylian Mbappé, la selección francesa aseguró su clasificación a la FIFA World Cup 2026

Nicolás Manríquez, convocado al Campamento Nacional Élite 3x3 de Ademeba
Deportes

Nicolás Manríquez, convocado al Campamento Nacional Élite 3x3 de Ademeba

Noviembre 13, 2025

Esta oportunidad representa un paso firme en su formación deportiva y una vitrina importante para medirse con los mejores exponentes del país

Noruega clasifica al Mundial
Deportes

Noruega clasifica al Mundial

Noviembre 13, 2025

La selección comandada por Haaland estará presente en la Copa del Mundo de 2026