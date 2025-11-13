Nicolás Manríquez, convocado al Campamento Nacional Élite 3x3 de Ademeba

El talento sonorense sigue destacando en el basquetbol nacional. El joven cajemense Nicolás Manríquez Madueño fue oficialmente invitado por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) para formar parte del Segundo Campamento Nacional Élite U-17 de la modalidad 3x3, a celebrarse del 15 al 17 de noviembre en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) en la Ciudad de México.

La convocatoria, firmada por Modesto Robledo Robledo, presidente de Ademeba, y Melchor Maciel Magaña, director de Selecciones Nacionales 3x3, tiene como objetivo fortalecer el programa rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde México busca clasificar en el ranking internacional de FIBA 3x3.

CLARIDAD

En la carta oficial enviada a Cristóbal Vargas Ibarra, presidente de Ademeba Sonora, se reconoce el desempeño y proyección de Manríquez Madueño, quien ha sido considerado para integrar el grupo de jóvenes con mayor potencial del país en esta categoría.

La invitación también solicita al jugador presentarse en el Comité Olímpico Mexicano con su perfil FIBA confirmado, requisito indispensable para su participación en las actividades del campamento.

El organismo nacional agradeció el respaldo de las instituciones deportivas de Sonora al basquetbol juvenil y subrayó la importancia de seguir impulsando a los nuevos talentos que representan el futuro de México en competencias internacionales.

SU PRESENCIA EN EL MAPA

Para Nicolás, esta oportunidad representa un paso firme en su formación deportiva y una vitrina importante para medirse con los mejores exponentes del país en la modalidad 3x3, disciplina que ha tomado fuerza a nivel mundial y que forma parte del programa olímpico.

Con este llamado, Sonora reafirma su presencia en el mapa nacional del baloncesto y mantiene el compromiso de seguir produciendo jugadores de alto nivel, con la mira puesta en los próximos compromisos internacionales.

Nicolás Manríquez Madueño, orgullo sonorense, vestirá los colores de México en una nueva etapa rumbo al sueño olímpico.