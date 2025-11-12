México enfrentará a Uruguay en Torreón, Coahuila. ¿Cuándo y dónde será el juego?

El Tri buscará mejorar su situación, ya que viene de perder y empatar ante selecciones sudamericanas el pasado octubre, donde cayó 4-0 ante Colombia y empató en el Estadio Akron ante Ecuador. Javier Aguirre dejó muchas dudas respecto al rendimiento de la selección y sobre el funcionamiento del plantel rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que la afición exige resultados positivos y un once titular consolidado.

HISTORIAL ENTRE MÉXICO Y URUGUAY

Estas dos selecciones se han enfrentado en 19 ocasiones a lo largo de la historia. La selección charrúa lleva la ventaja, ya que ha vencido a México en 8 ocasiones, mientras que el Tri los ha derrotado 7 veces y han empatado en 3 encuentros.

¿CÓMO TERMINÓ EL ÚLTIMO JUEGO ENTRE ESTAS SELECCIONES?

La última vez que Uruguay y México se enfrentaron fue el 5 de junio de 2024, con marcador final de 4-0 a favor de los charrúas, en un gran juego de Darwin Núñez, quien brilló al anotar un hat-trick que puso las cosas tensas dentro del vestidor tricolor rumbo a la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Pero este próximo sábado 15 de noviembre buscaran sacar la victoria y sacarse la espina de aquel juego desde el estadio de los Santos Laguna en Torreón,Coahuila.

México tendrá un par de amistosos en la última Fecha FIFA del año, y la afición espera una plantilla que, al menos, pueda competir de manera sólida para el próximo Mundial.

Usuarios en redes sociales piden que se les dé la oportunidad a los jugadores que participaron en el pasado Mundial Sub-20, argumentando que es hora de un verdadero cambio generacional y de un proyecto sólido rumbo al Mundial de 2030.