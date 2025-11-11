Yaquis de Obregón abre con el pie derecho la serie ante Águilas de Mexicali

Un rally de tres carreras en la parte baja de la cuarta entrada fue suficiente para que Yaquis de Obregón se quedara con la victoria al iniciar la serie en el Estadio Yaquis frente a las Águilas de Mexicali. El marcador final favoreció a los cajemenses por 3-2.

A pesar de la reacción tardía de los visitantes, el relevo de "La Tribu" estuvo a la altura y logró preservar la ventaja en un cierre lleno de tensión.

En ese productivo cuarto episodio, Braulio Cavero se embasó por error del segunda base, lo que abrió la puerta para el ataque local. Kevin Villavicencio conectó doblete que envió la primera carrera al plato. Acto seguido, Miguel Guzmán encontró a dos compañeros en base y los remolcó con un doblete al jardín central, aumentando la ventaja a 3-0 y encendiendo a la afición presente.

Mexicali respondió en la sexta entrada, fabricando un par de carreras que puso en aprietos a Yaquis; sin embargo, el bullpen obregonense logró contener la ofensiva rival y mantener la mínima diferencia hasta el final.

Felipe González (4-0) fue el pítcher ganador, trabajando cinco entradas completas en las que permitió 4 imparables, otorgó 3 bases por bolas y recetó 3 ponches. Le siguieron en relevo Edwin Fierro, a quien le anotaron las 2 carreras de Águilas, y posteriormente 4 lanzadores más, culminando con Efraín Contreras, quien se apuntó su séptimo salvamento de la temporada.

Por Mexicali el derrotado fue Fernando Lozano (1-2), quien lanzó 3 entradas y 2 tercios, aceptando 3 carreras, regaló una base y ponchó a un rival.

La serie continuará este miércoles, en punto de las 7:10 de la noche (19:10 horas). Yaquis enviará al invicto Orlando Lara (4-0) con la misión de asegurar la contienda, mientras que Jason Blanchard (1-1) buscará emparejar la serie por Águilas.

Con esta victoria, Obregón reafirma su buen momento en casa y mantiene el paso ascendente dentro de la Liga Mexicana del Pacífico