  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 11 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis de Obregón abre con el pie derecho la serie ante Águilas de Mexicali

La victoria de los amos del pasto fue de 3-2; Felipe González logró el triunfo (4-0). Este miércoles buscarán asegurar la serie

Nov. 11, 2025
Yaquis de Obregón abre con el pie derecho la serie ante Águilas de Mexicali

Un rally de tres carreras en la parte baja de la cuarta entrada fue suficiente para que Yaquis de Obregón se quedara con la victoria al iniciar la serie en el Estadio Yaquis frente a las Águilas de Mexicali. El marcador final favoreció a los cajemenses por 3-2.

A pesar de la reacción tardía de los visitantes, el relevo de "La Tribu" estuvo a la altura y logró preservar la ventaja en un cierre lleno de tensión.

En ese productivo cuarto episodio, Braulio Cavero se embasó por error del segunda base, lo que abrió la puerta para el ataque local. Kevin Villavicencio conectó doblete que envió la primera carrera al plato. Acto seguido, Miguel Guzmán encontró a dos compañeros en base y los remolcó con un doblete al jardín central, aumentando la ventaja a 3-0 y encendiendo a la afición presente.

imagen-cuerpo

Mexicali respondió en la sexta entrada, fabricando un par de carreras que puso en aprietos a Yaquis; sin embargo, el bullpen obregonense logró contener la ofensiva rival y mantener la mínima diferencia hasta el final.

Felipe González (4-0) fue el pítcher ganador, trabajando cinco entradas completas en las que permitió 4 imparables, otorgó 3 bases por bolas y recetó 3 ponches. Le siguieron en relevo Edwin Fierro, a quien le anotaron las 2 carreras de Águilas, y posteriormente 4 lanzadores más, culminando con Efraín Contreras, quien se apuntó su séptimo salvamento de la temporada.

Por Mexicali el derrotado fue Fernando Lozano (1-2), quien lanzó 3 entradas y 2 tercios, aceptando 3 carreras, regaló una base y ponchó a un rival.

La serie continuará este miércoles, en punto de las 7:10 de la noche (19:10 horas). Yaquis enviará al invicto Orlando Lara (4-0) con la misión de asegurar la contienda, mientras que Jason Blanchard (1-1) buscará emparejar la serie por Águilas.

imagen-cuerpo

Con esta victoria, Obregón reafirma su buen momento en casa y mantiene el paso ascendente dentro de la Liga Mexicana del Pacífico

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
José de Jesús Cozari Completa su Maratón Número 98 en Saltillo, Coahuila
Deportes

José de Jesús Cozari Completa su Maratón Número 98 en Saltillo, Coahuila

Noviembre 11, 2025

Se pone a dos del centenar en su carrera y buscará alcanzarlo en el Maratón de Hermosillo

¿Messi participará en el Mundial 2026? El argentino habla con cautela sobre su futuro en la Selección
Deportes

¿Messi participará en el Mundial 2026? El argentino habla con cautela sobre su futuro en la Selección

Noviembre 11, 2025

El argentino reveló con una postura realista y madura sobre lo que implicaría su presencia en la próxima justa mundialista

Junior H pone en aprietos juego de América vs Rayados
Deportes

Junior H pone en aprietos juego de América vs Rayados

Noviembre 10, 2025

El partido de Cuartos de Final del Apertura 2025 sufrió un cambio debido a presentación del cantante