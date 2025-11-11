José de Jesús Cozari Completa su Maratón Número 98 en Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, fue el escenario del maratón número 98 del profesor José de Jesús Cozari, quien se mostró satisfecho y alegre por su desempeño. El “profe” Cozari continúa dejando su huella en todos los rincones del país; ha recorrido no solo México, sino también el extranjero, en su búsqueda por alcanzar la cifra mágica de 100 maratones.

"Una experiencia inolvidable y única que siempre llevaré en mis recuerdos y en mi corazón", expresó Cozari Barrera. "El Maratón de Saltillo es uno de los más difíciles y pesados del país, con subidas prolongadas y un recorrido exigente. Pero gracias a mi preparación y dedicación, pude cumplir con éxito este desafío".

Durante su recorrido, Cozari Barrera pudo admirar los lugares emblemáticos de la capital de Coahuila, como el Parque Maravilla, la Catedral, el Centro Histórico y el Museo del Desierto, entre otros.

¿QUÉ REPRESENTA LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE JOSÉ DE JESÚS COZARI?

Agradecido con sus amigos y compañeros de la Generación 1969-1973 de la Escuela Normal Rural Quinto Sonora, Cozari Barrera dedicó su logro a todos aquellos que lo han apoyado en su trayectoria deportiva. "Muy agradecido con todos mis amigos que han seguido mi trayectoria deportiva durante muchos años", dijo.

El pasado domingo 9 de noviembre, José de Jesús Cozari Barrera se unió a miles de corredores en el Maratón Internacional Saltillo La Moderna Edición 2025, una de las competencias más desafiantes del país. Con una carrera impecable, Cozari Barrera completó su maratón número 98 en la distancia de 42.195 km, obteniendo el segundo lugar en su categoría (70-74 años).

Toda una demostración de que la edad es solo un número. La salud, disciplina e ímpetu con los que cuenta el profesor Cozari han sido ejemplo para las nuevas generaciones. Orgullosamente nacido en Huatabampo, Sonora, y avecindado en Ciudad Obregón desde hace varios años, José de Jesús Cozari sigue preparándose con la misma pasión de siempre.

Sabe que el número cien es apenas una meta más dentro de su trayectoria, y que después de alcanzarla continuará disfrutando de cada carrera que venga. Su historia refleja constancia, amor por el deporte y una inquebrantable determinación que lo mantiene firme rumbo a su objetivo.