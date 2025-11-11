¿Messi participará en el Mundial 2026? El argentino habla con cautela sobre su futuro en la Selección

Tras cuatro años de su salida, Lionel Messi regresa al el Camp Nou, recinto deportivo, propiedad del Fútbol Club Barcelona, en donde reveló su deseo de volver algún día al equipo. Además, durante su visita habló abiertamente sobre su deseo de participar en el Mundial 2026

El argentino reveló con una postura realista y madura sobre lo que implicaría su presencia en la próxima justa mundialista.

¿MESSI PARTICIPARÁ EN EL MUNDIAL 2026?

El capitán de la Selección Argentina reconoció que su principal preocupación es el aspecto físico, pues no quiere jugar si no puede aportar al equipo.

“El Mundial y jugar con la Selección es especial, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, declaró el delantero del Inter Miami en entrevista con Diario Sport.

Messi subrayó que, si bien mantiene la ilusión de volver a representar a su país en el torneo más importante del futbol, tomará la decisión con cautela: “Soy consciente de que es un Mundial, es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo voy a llevar día a día”.

Uno de los factores que más podrían influir en su participación es la diferencia entre los calendarios de la Major League Soccer (MLS) y las ligas europeas, lo que podría impactar en su ritmo de juego antes de la Copa del Mundo.

“La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos antes de llegar al Mundial. Es cuestión de ver en el día a día si estoy bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar”, comentó.

MESSI HABLA DE SU CARRERA Y SU FUTURO

Además, el siete veces ganador del Balón de Oro habló recientemente durante su participación en el América Business Forum, donde reflexionó sobre su carrera y su futuro tras el retiro. Messi se mostró agradecido por su trayectoria y atribuyó parte de su éxito a la fe. “Yo siempre dije que Dios me regaló un don, que me eligió a mí, y yo desde muy chiquito fui así, lo tuve. Estoy muy agradecido con él”, expresó.

A menos de un año del inicio del Mundial 2026, la incógnita sobre si Lionel Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste en una Copa del Mundo sigue abierta, aunque sus palabras dejan claro que, de hacerlo, será solo si se siente en plenitud física para seguir haciendo historia con Argentina.