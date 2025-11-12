¡No duró ni un año! Puebla despide a su técnico Hernán Cristante

El Club Puebla ha oficializado la salida de Hernán Cristante como su director técnico tras un breve y complicado paso por el banquillo de la Franja.

El argentino asumió el cargo en la Jornada 6 del torneo Apertura 2025, pero su gestión estuvo marcada por un rendimiento alarmante, que dejó al equipo en el último lugar de la tabla general al finalizar la fase regular.

El fin de la relación entre Cristante y Puebla se dio tras una serie de resultados negativos, la última derrota ante América en la que el equipo perdió de manera dramática sobre el final y la expulsión del técnico, quien también tuvo un altercado con la afición americanista.

Tras ese incidente, Cristante no volvió a dirigir al equipo en las últimas tres fechas del torneo.

PUEBLA EN RIESGO DE PAGAR MULTA

El balance de Hernán Cristante al frente de Puebla fue de dos victorias, tres empates y siete derrotas, con solo 12 puntos obtenidos de 51 posibles.

Este desempeño dejó a la Franja en una posición complicada, no solo en la tabla general, sino también en el porcentaje de cociente, donde actualmente ocupan el último lugar con 0.7647, lo que los pone en riesgo de pagar la multa de no descenso si no mejoran su rendimiento en el próximo torneo.

¿QUIÉN SERÍA EL SUSTITUTO?

En su comunicado oficial, el Club Puebla anunció que ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el Clausura 2026. Según rumores que circulan en los medios, nombres como el de Jorge Almirón, exentrenador de América, y Benjamín Mora, actual técnico de Querétaro, suenan como posibles reemplazos.

El Puebla tendrá poco menos de dos meses para planificar su estrategia para el próximo torneo, el cual arrancará en enero de 2026. Mientras tanto, se especula que Hernán Cristante podría regresar a su país natal, con Gimnasia y Esgrima de La Plata como uno de los clubes interesados en contar con sus servicios.

La próxima temporada será de gran importancia para la Franja, que deberá mejorar su rendimiento tanto en el torneo como en el cociente para evitar mayores complicaciones en la lucha por la permanencia.