Noruega clasifica al Mundial

Empezó una nueva fecha FIFA y las eliminatorias europeas están al rojo vivo, ya que en estos próximos partidos pueden clasificarse más selecciones al Mundial 2026.

HAALAND Y NORUEGA, AL MUNDIAL

La selección de Noruega hace historia, ya que vuelve a estar presente en una Copa del Mundo. Desde el Mundial del 98 los noruegos no se clasificaban a una justa mundialista, y ahora, en el momento de Haaland, los vikingos jugarán de nueva cuenta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de derrotar a Estonia 4-1 con un doblete del delantero del Manchester City.

UNA NOCHE PARA EL OLVIDO EN LA CARRERA DE CR7

La clasificación para Cristiano y su selección tendrá que esperar, ya que en esta jornada los portugueses cayeron 2-0 ante Irlanda además de que su capitán y figura Cristiano Ronaldo salio expulsado del encuentro. Su boleto para el Mundial no se podrá concretar por ahora, pues estando a un juego de lograrlo, Portugal se ha complicado la eliminatoria y ahora debe esperar resultados y depender de ellos mismos para conseguir su participación en la Copa del Mundo en caso de clasificar la Selección de Portugal clasificaría a su Mundial numero 10.

Las eliminatorias más complicadas del mundo comenzaron este 13 de noviembre y finalizarán hasta el 18 de noviembre, donde las selecciones buscan su boleto a la Copa del Mundo 2026.