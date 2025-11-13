  • 24° C
Noruega clasifica al Mundial

La selección comandada por Haaland estará presente en la Copa del Mundo de 2026

Nov. 13, 2025
Grandes juegos en las eliminatorias europeas.
Empezó una nueva fecha FIFA y las eliminatorias europeas están al rojo vivo, ya que en estos próximos partidos pueden clasificarse más selecciones al Mundial 2026.

HAALAND Y NORUEGA, AL MUNDIAL

La selección de Noruega hace historia, ya que vuelve a estar presente en una Copa del Mundo. Desde el Mundial del 98 los noruegos no se clasificaban a una justa mundialista, y ahora, en el momento de Haaland, los vikingos jugarán de nueva cuenta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de derrotar a Estonia 4-1 con un doblete del delantero del Manchester City.

UNA NOCHE PARA EL OLVIDO EN LA CARRERA DE CR7

La clasificación para Cristiano y su selección tendrá que esperar, ya que en esta jornada los portugueses cayeron 2-0 ante Irlanda además de que su capitán y figura Cristiano Ronaldo salio expulsado del encuentro. Su boleto para el Mundial no se podrá concretar por ahora, pues estando a un juego de lograrlo, Portugal se ha complicado la eliminatoria y ahora debe esperar resultados y depender de ellos mismos para conseguir su participación en la Copa del Mundo en caso de clasificar la Selección de Portugal clasificaría a su Mundial numero 10.

Las eliminatorias más complicadas del mundo comenzaron este 13 de noviembre y finalizarán hasta el 18 de noviembre, donde las selecciones buscan su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Fernando Domínguez
