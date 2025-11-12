  • 24° C
Deportes

Mexicali empata la serie

Aprovechan titubeo en el relevo y vienen de atrás para conseguir la victoria 6-4. Este jueves se define la contienda

Nov. 12, 2025
Yaquis pierde su segunda serie de la temporada.

Águilas de Mexicali aprovechó el titubeante relevo de Devin Sweet, quien con apenas dos tercios de labor aceptó cuatro carreras y dos cuadrangulares, para darle la vuelta al marcador y conseguir la victoria por 6-4 sobre los Yaquis de Obregón, igualando la serie a un juego por bando y dejando todo listo para que este jueves se defina la contienda.

Yaquis pisó el pentágono en la parte baja de la primera entrada. Imparable de Allen Córdoba quien regresó a la alineación luego de un día de descanso por molestias en la espalda, se robó la segunda base, avanzó a tercera con toque de sacrificio de Riley Unroe y posteriormente anotó con roletazo al cuadro de Sebastián Elizalde, llegando barrido al plato para poner al frente a Obregón 1-0.

Mexicali tomó ventaja en la parte alta de la tercera entrada al pisar en par de ocasiones la registradora y colocarse arriba 2-1.

Yaquis de Obregón respondió en la parte baja de la cuarta, anotando tres carreras. Por segundo día consecutivo, Kevin Villavicencio apareció con bateo oportuno al conectar doblete productor de dos anotaciones, después de que Roberto Valenzuela había empatado el juego a dos. Con el batazo de Villavicencio, Obregón se fue al frente 4-2.

imagen-cuerpo

LANZADORES DEL PARTIDO

En la parte alta de la octava entrada, se vino abajo el relevo de los Yaquis al permitir par de cuadrangulares y cuatro carreras, con lo que Mexicali tomó el comando del juego 6-4.

Por Águilas abrió y salió sin decisión Jason Blanchard, con labor de tres entradas y dos tercios, aceptando cuatro carreras, regalando dos bases y ponchando a un contrario. Le auxiliaron cinco lanzadores más, entre ellos Erick Casillas, quien se quedó con la victoria, y Jake Sánchez, que consiguió el salvamento.

Por Obregón, abrió Orlando Lara, quien buscaba su quinto triunfo. Cumplió con una buena labor y dejó el juego ganado luego de cinco entradas, aunque finalmente salió sin decisión. Aceptó par de carreras, otorgó dos bases y ponchó a tres oponentes. Después vinieron seis lanzadores más, entre ellos el derrotado Devin Sweet.

Este jueves concluye la serie: por Yaquis buscará la victoria Vladimir Gutiérrez, mientras que por Mexicali subirá a la loma Víctor Juárez. El partido dará comienzo en punto de las 7:10 p.m., con la promoción de damas gratis.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

