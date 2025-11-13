Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026

Los actuales subcampeones del mundo vencieron a Ucrania, confirmando una vez más su condición de potencia futbolística. La escuadra dirigida por Didier Deschamps buscará regresar al protagonismo, luego de disputar las finales de las últimas dos ediciones del torneo.

MBAPPÉ UNA LEYENDA EN ACTIVO

A pesar de su juventud, Kylian Mbappé continúa consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol francés. El actual delantero del Real Madrid ha llevado a su selección a dos finales mundialistas, destacando especialmente por su actuación en la final de 2022, considerada una de las mejores exhibiciones individuales en la historia de los mundiales.

Ante Ucrania, "La Tortuga" volvió a hacerse presente con dos goles decisivos, guiando a Francia hacia una nueva cita mundialista.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO RIVAL DE FRANCIA?

MÁS SELECCIONES RUMBO AL MUNDIAL 2026

Con Francia ya clasificado, más de 16 selecciones han asegurado su lugar en la Copa del Mundo. Aún quedan cupos por definir en esta intensa Fecha FIFA de noviembre, donde la tensión crece ante la posibilidad de que grandes estrellas del futbol puedan quedarse fuera de una edición que promete ser histórica.