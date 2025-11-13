  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026

Con un doblete de Kylian Mbappé, la Selección Francesa aseguró su clasificación a la FIFA World Cup 2026

Nov. 13, 2025
Increíble generación de Francia.
Increíble generación de Francia.

Los actuales subcampeones del mundo vencieron a Ucrania, confirmando una vez más su condición de potencia futbolística. La escuadra dirigida por Didier Deschamps buscará regresar al protagonismo, luego de disputar las finales de las últimas dos ediciones del torneo.

MBAPPÉ UNA LEYENDA EN ACTIVO

A pesar de su juventud, Kylian Mbappé continúa consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol francés. El actual delantero del Real Madrid ha llevado a su selección a dos finales mundialistas, destacando especialmente por su actuación en la final de 2022, considerada una de las mejores exhibiciones individuales en la historia de los mundiales.

Ante Ucrania, "La Tortuga" volvió a hacerse presente con dos goles decisivos, guiando a Francia hacia una nueva cita mundialista.

imagen-cuerpo

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO RIVAL DE FRANCIA?

En su último compromiso de esta Fecha FIFA,

Les Bleus

enfrentarán a

Azerbaiyán

, en un duelo que servirá para reforzar aún más la confianza y el nivel colectivo de esta generación dorada del fútbol francés. Este equipo no solo destaca por su talento, sino también por su diversidad: muchos de sus futbolistas cuentan con

raíces africanas o extranjeras

, un tema que ha generado debate, pero que también refleja la riqueza multicultural del futbol francés.

imagen-cuerpo

MÁS SELECCIONES RUMBO AL MUNDIAL 2026

Con Francia ya clasificado, más de 16 selecciones han asegurado su lugar en la Copa del Mundo. Aún quedan cupos por definir en esta intensa Fecha FIFA de noviembre, donde la tensión crece ante la posibilidad de que grandes estrellas del futbol puedan quedarse fuera de una edición que promete ser histórica.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Portugal pierde ante Irlanda con expulsión de Cristiano Ronaldo y complica su pase al Mundial 2026
Deportes

Portugal pierde ante Irlanda con expulsión de Cristiano Ronaldo y complica su pase al Mundial 2026

Noviembre 13, 2025

La selección lusa, que dependía de sí misma para obtener el boleto fue castigada por errores defensivos

Nicolás Manríquez, convocado al Campamento Nacional Élite 3x3 de Ademeba
Deportes

Nicolás Manríquez, convocado al Campamento Nacional Élite 3x3 de Ademeba

Noviembre 13, 2025

Esta oportunidad representa un paso firme en su formación deportiva y una vitrina importante para medirse con los mejores exponentes del país

Noruega clasifica al Mundial
Deportes

Noruega clasifica al Mundial

Noviembre 13, 2025

La selección comandada por Haaland estará presente en la Copa del Mundo de 2026