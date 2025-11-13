Shohei Ohtani y Aaron Judge arrasan al ganar el premio de JMV

Shohei Ohtani y Aaron Judge volvieron a adueñarse de los reflectores al conquistar los premios al Jugador Más Valioso (JMV) de las Grandes Ligas en la temporada 2025, reconocimiento anunciado en vivo por MLB Network.

Ohtani, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, obtuvo su cuarto JMV (todos de forma unánime) y su tercero consecutivo, mientras que Judge, el líder ofensivo de los Yankees de Nueva York, se adjudicó el tercer JMV de su carrera tras una reñida votación.

OHTANI HACE HISTORIA

En la Liga Nacional, Ohtani superó sin discusión a Kyle Schwarber (Filis) y al dominicano Juan Soto (Mets), finalistas de este año. Con su cuarto galardón, el japonés se convierte en apenas el segundo pelotero en la historia con al menos cuatro premios, solo por detrás de Barry Bonds (siete).

Además, se une a Roger Maris como los únicos jugadores en ganar el JMV en sus primeras dos temporadas con un mismo equipo, y a Joe Morgan como los únicos en conquistar JMV y Serie Mundial en años consecutivos.

La campaña de Ohtani fue histórica pues lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014 y un OPS+ de 179, además de conectar 55 jonrones, únicamente superado por los 56 de Schwarber.

Todo esto mientras completaba la rehabilitación de su segunda cirugía en el codo derecho y regresaba a su rol como doble amenaza con el bate y desde la lomita en la rotación de seis lanzadores de los Dodgers.

The legend continues!



Shohei Ohtani is the NL MVP for the second straight season! pic.twitter.com/aVC7HqxENQ — MLB (@MLB) November 14, 2025

AARON JUDGE SUPERA A CAL RALEIGH

En la Liga Americana, Aaron Judge se impuso en una votación sumamente cerrada ante Cal Raleigh (Marineros). Judge sumó 17 votos al primer lugar y 355 puntos, por encima de los 13 votos y 335 puntos de Raleigh.

El dominicano José Ramírez (Guardianes) finalizó tercero. Con este reconocimiento, Judge continúa consolidando su legado como uno de los bateadores más dominantes de su generación.

La temporada 2025 quedará marcada como otro capítulo brillante en las carreras de dos superestrellas que siguen redefiniendo lo que es posible en el beisbol moderno.