Querétaro rompe con Benjamín Mora: Gallos Blancos se quedan sin técnico

Los Gallos Blancos de Querétaro se quedaron sin director técnico tras anunciar la salida de Benjamín Mora, decisión que, según el propio estratega, fue "acordada por ambas partes". El anuncio llega después de que el equipo quedara eliminado del Apertura 2025.

Mora destacó que durante su gestión "se lograron sumar cuarenta puntos en el año", sentando bases sólidas, una identidad reconocible y un estilo competitivo. El técnico había firmado con Querétaro en diciembre pasado con la mira puesta en el Clausura 2025.

Sin embargo, los resultados no acompañaron. Querétaro quedó fuera desde la fase regular al terminar en el lugar 12 con 20 puntos, exactamente el mismo escenario que en el Apertura 2025: doceavo lugar, 20 unidades y un registro de nueve derrotas, seis victorias y dos empates.

"Nos vamos con la satisfacción de haberlo dejado todo", expresó Mora, quien vivió su segunda etapa con el club, tras haber sido auxiliar técnico en 2012.

"Es momento de separar nuestros caminos. Benjamín Mora con su pasión y liderazgo nos ayudó a transitar estos meses": @alvaro_delat. #Los75DeGallos pic.twitter.com/9mEVZnv7xH — Gallos Blancos (@Club_Queretaro) November 14, 2025

QUERÉTARO EN BUSCA DE RECONSTRUIRSE

Por su parte, la dirigencia, encabezada por De la Torre, explicó que la separación se dio tras diversas conversaciones internas, en medio de una reestructura que busca renovar la cultura organizacional del club.

Aunque existía la posibilidad de renovar el contrato, ambas partes no coincidieron en el proyecto deportivo para la próxima temporada.

La directiva ya trabaja en el perfil del nuevo entrenador, con la intención de definirlo antes del inicio de la pretemporada, manteniendo como prioridad el desarrollo de talento y la estabilidad institucional.

Con experiencia en Atlas y un paso destacado por el futbol de Malasia, Mora logró alejar al equipo de los últimos puestos, pero su salida lo convierte en el sexto técnico que deja su cargo en el Apertura 2025, junto a Gonzalo Pineda (Atlas), Pablo Guede (Puebla), Eduardo Berizzo (León), Jaime Lozano (Pachuca) y Hernán Cristante.

Querétaro inicia así una nueva etapa, buscando reconstruirse de cara a la siguiente temporada.