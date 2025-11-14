  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 14 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

México vence a Argentina en el Mundial Sub-17

El avance de ronda llegó después de vencer a la albiceleste en tanda de penales

Nov. 14, 2025
México se mete a los 16vos de final.
México se mete a los 16vos de final.

México hace historia y derrota a su similar de Argentina en la Copa del Mundo Sub-17, en un gran juego donde un joven Gamboa puso a soñar a toda la afición mexicana despues de un intenso juego ante los argentinos .

DOBLETE DE GAMBOA


México empezó perdiendo el encuentro tras un gol tempranero de Ramiro Tulian, quien adelantó a los argentinos al minuto 9 del partido. Así terminó la primera mitad. Sin embargo, al iniciar la segunda parte, Luis Gamboa marcó el empate para los aztecas y, diez minutos después, el mismo Gamboa puso adelante a los suyos, encendiendo la ilusión en todo México.

imagen-cuerpo

ARGENTINA MANDÓ EL JUEGO A PENALES


Argentina logró el empate a solo tres minutos del final con un gol de Fernando Closet, lo que mandó el duelo a la tanda de penales. Finalmente, el cuadro tricolor se impuso y ganó el encuentro con un marcador de 5-4 desde los once pasos después de un gran tiro del guardameta Santiago López que mando a México la siguiente ronda.

imagen-cuerpo

México avanza de ronda y sueña con volver a levantar el tan ansiado trofeo, después de su último campeonato hace 14 años, cuando se coronó campeón del mundo en el Mundial Sub-17 del 2011. Ahora buscarán sumar su tercera estrella mundial en esta categoría.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Yaquis conquista su séptima serie de la primera vuelta
Deportes

Yaquis conquista su séptima serie de la primera vuelta

Noviembre 13, 2025

Los Águilas de Mexicali pusieron drama hasta el último out y obligaron a los locales a cerrar con tensión máxima

Shohei Ohtani y Aaron Judge arrasan al ganar el premio de JMV
Deportes

Shohei Ohtani y Aaron Judge arrasan al ganar el premio de JMV

Noviembre 13, 2025

El pelotero japonés se convierte en el segundo jugador de la Liga Nacional con cuatro galardones

Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026
Deportes

Francia sella su pase a la Copa del Mundo 2026

Noviembre 13, 2025

Con un doblete de Kylian Mbappé, la Selección Francesa aseguró su clasificación a la FIFA World Cup 2026