México vence a Argentina en el Mundial Sub-17

México hace historia y derrota a su similar de Argentina en la Copa del Mundo Sub-17, en un gran juego donde un joven Gamboa puso a soñar a toda la afición mexicana despues de un intenso juego ante los argentinos .

DOBLETE DE GAMBOA



México empezó perdiendo el encuentro tras un gol tempranero de Ramiro Tulian, quien adelantó a los argentinos al minuto 9 del partido. Así terminó la primera mitad. Sin embargo, al iniciar la segunda parte, Luis Gamboa marcó el empate para los aztecas y, diez minutos después, el mismo Gamboa puso adelante a los suyos, encendiendo la ilusión en todo México.

ARGENTINA MANDÓ EL JUEGO A PENALES



Argentina logró el empate a solo tres minutos del final con un gol de Fernando Closet, lo que mandó el duelo a la tanda de penales. Finalmente, el cuadro tricolor se impuso y ganó el encuentro con un marcador de 5-4 desde los once pasos después de un gran tiro del guardameta Santiago López que mando a México la siguiente ronda.

México avanza de ronda y sueña con volver a levantar el tan ansiado trofeo, después de su último campeonato hace 14 años, cuando se coronó campeón del mundo en el Mundial Sub-17 del 2011. Ahora buscarán sumar su tercera estrella mundial en esta categoría.