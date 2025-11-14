Yaquis de Obregón cae en el primero de la serie ante Jaguares de Nayarit

Jaguares de Nayarit abrió con autoridad la serie en el Estadio Coloso Alejo Peralta, de Tepic, al vencer 5-2 a Yaquis de Obregón, en un duelo que se definió en la parte baja de la octava entrada con un batazo que cambió por completo la historia del juego. Jessie Castillo se vistió de héroe al conectar triple con dos compañeros en base para romper el empate y poner el duelo 4-2, ventaja que ya no perdería la novena nayarita.

Yaquis tomó la delantera desde temprano, aprovechando su primera visita al Coloso. En la parte alta de la primera entrada, Roberto "Tito" Valenzuela respondió en su primer turno con doblete productor que envió a Sebastián Elizalde desde la inicial para el 1-0. La "tribu" manejó el encuentro con solidez monticular y defensiva, llevando esa mínima ventaja hasta el sexto episodio.

Pero en la baja de la sexta, Jaguares encontró vida. Con un corredor en base, Nico Vázquez aprovechó un lanzamiento que se quedó en zona para conectar cuadrangular por todo el izquierdo, volteando el marcador 2-1 y encendiendo al público local.

La "tribu" reaccionó en la séptima. Allen Córdoba recibió base por bolas, se robó la intermedia y, tras un imparable de Riley Unroe, timbró la del empate para poner el juego 2-2 y devolver la tensión al diamante.

El momento clave llegó en la octava. Con dos a bordo, Jessie Castillo encontró un lanzamiento cómodo y lo envió profundo al jardín derecho para un triple que dio ventaja de 4-2. Minutos después, en jugada de squeeze play perfectamente ejecutada, el propio Castillo anotó la quinta para sellar el 5-2 definitivo.

Jaguares cerró sin complicaciones y aseguró el primero de la serie.

Por Nayarit, Daniel Martínez salió sin decisión tras lanzar seis entradas y un tercio de calidad. Por Yaquis, Odrisamer Despaigne trabajó siete sólidos episodios, pero salió sin decisión. Samuel Zazueta cargó con la derrota.

Este sábado, en punto de las 6:00 PM (18:00 horas), continuará la serie: Ariel Miranda abrirá por la "tribu" y Jared Wetherbee lo hará por Jaguares