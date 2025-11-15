México llega a cinco partidos sin ganar tras igualar 0-0 con Uruguay

La Selección Mexicana encendió nuevamente las alarmas al sumar cinco partidos consecutivos sin ganar , luego de empatar 0-0 ante Uruguay en el Estadio Corona, en su primer duelo de la Fecha FIFA. El partido, lejos de ofrecer espectáculo, estuvo marcado por constantes faltas y un ritmo interrumpido que impidió ver opciones claras de gol.

UN LLENO EN TORREÓN CON TENSIÓN EN LA TRIBUNA

La afición de Torreón respondió con una gran entrada, un ambiente que hacía tiempo no se vivía en la casa del Santos Laguna. Los aficionados encontraron en el Tricolor un motivo para ilusionarse, sin embargo, la noche terminó con abucheos para el equipo.

Uno de los momentos más tensos se vivió con Tala Rangel, arquero de Chivas, quien fue abucheado constantemente por la afición lagunera que esperaba ver a su ídolo local, Carlos Acevedo. A pesar de ello, Rangel realizó una atajada clave en el segundo tiempo que brevemente cambió los silbidos por aplausos.

PRIMER TIEMPO CON POCAS EMOCIONES

La primera mitad fue especialmente complicada. México y Uruguay se enfrascaron en un juego trabado, con faltas en prácticamente todos los sectores del campo. El balón circuló poco y no hubo jugadas de verdadero peligro.

El Tri también sufrió en el aspecto físico, pues Hirving "Chucky" Lozano salió lesionado antes del descanso. En su lugar ingresó Gilberto Mora, quien jugó fuera de posición como extremo por derecha.

SEGUNDO TIEMPO: MÉXICO CERCA DEL GOL

Uruguay inició mejor la segunda parte y generó la jugada más peligrosa del partido, que terminó con una notable atajada de Tala Rangel, evitando el grito de gol charrúa.

México respondió con su ocasión más clara con un tiro cruzado de Gilberto Mora con tres dedos, que pasó apenas por un costado del arco defendido por Santiago Mele.

El encuentro terminó entre abucheos por parte de la afición, que exige mejoras inmediatas. México deberá cambiar la imagen de cara a su último partido del año, donde enfrentará a Paraguay, con la urgencia de romper su mala racha y recuperar confianza.