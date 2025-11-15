  • 24° C
Jaguares se ensaña con los Yaquis y les gana la serie

Nayarit vence 12-4 y este domingo los cajemenses van por el del honor

Nov. 15, 2025
Cuatro cuadrangulares fueron el artífice ofensivo del equipo Jaguares de Nayarit para vencer por paliza de 12-4 a los Yaquis de Obregón y asegurar la serie en su casa, el coloso Alejo Peralta de Tepic, Nayarit.

Con la derrota, Yaquis pierde su segunda serie de la temporada y este domingo irá por el juego del honor.

Fueron 12 inatrapables los que conectó Nayarit, buenos para las 12 carreras, y la ofensiva de Jaguares se dio un festín ante los lanzadores del equipo obregonense, faltándoles al respeto y olvidándose por completo de que enfrentaban al líder general de la competencia.

Obregón pisó la registradora en par de ocasiones en la misma primera entrada, apenas en el amanecer del encuentro, poniendo el marcador 2-0 a su favor.

Así se fueron hasta la parte baja de la tercera entrada, donde Nayarit respondió con tres carreras y tomó la ventaja 3-2. Sumó una más en la cuarta para poner la pizarra 4-2. En la parte alta de la quinta entrada, Obregón anotó por balk del lanzador y se acercó 4-3; sin embargo, la ofensiva de Jaguares respondió en la baja con dos carreras más para poner tierra de por medio 6-3.

Jaguares volvió a anotar en la sexta entrada para ampliar la ventaja 7-3. Luego, en la parte baja de la octava, sumaron dos más para poner el duelo 9-3. Obregón anotó una en la parte alta de ese mismo inning para acercarse 9-4.

Ya en la baja de la octava, Jaguares remachó el triunfo pisando tres veces el pentágono y dejando cifras definitivas de 12-4.

LANZADORES DEL PARTIDO

El pitcher ganador fue el abridor Jared Wetherbee, quien lanzó siete entradas completas, aceptó cuatro imparables, cuatro carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a seis contrarios. Lo relevaron dos lanzadores más.

Por Obregón abrió y perdió Arnie Miranda, con labor de cuatro entradas y dos tercios; permitió seis imparables, aceptó cinco carreras, regaló cuatro bases por bolas y ponchó a un rival. También desfilaron dos lanzadores más.

Este domingo concluye la serie en el Alejo Peralta. Por Obregón lanzará Felipe González buscando el juego del honor; por Jaguares, Víctor Lizárraga buscará completar la barrida. El partido dará inicio en punto de las 5:00 p.m.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

