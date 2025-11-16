Cristiano Ronaldo jugará su sexto mundial: Portugal clasifica tras derrotar 9-1 a Armenia

Portugal firmó una noche histórica en Oporto con una goleada de escándalo 9-1 sobre Armenia que selló su boleto al Mundial 2026.

Aunque Cristiano Ronaldo no estuvo en el campo por suspensión, el capitán de los lusos celebró eufórico la clasificación que le permitirá disputar el sexto Mundial de su carrera, un hito que lo consolida como una leyenda del futbol.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El Estadio Do Dragão fue testigo de una exhibición demoledora. Renato Veiga abrió el marcador al minuto 7 tras aprovechar un rebote, estrenándose como goleador con la selección. Armenia reaccionó rápido con el empate de Spertsyan al 18´, pero la respuesta portuguesa fue fulminante.

Gonçalo Ramos adelantó nuevamente a los locales al 28´ tras aprovechar un grave error defensivo, y apenas dos minutos después Joao Neves marcó el primero de los tres tantos que firmaría en la noche. El mediocampista del PSG completó su hat-trick con goles al 41´ y en la segunda mitad.

Bruno Fernandes también brilló con luz propia al convertir otro triplete: un penal antes del descanso, un remate tras asistencia de Ramos al 51´ y un nuevo cobro desde los once pasos al 72´. Conceição cerró la goleada en tiempo añadido, en un partido donde Portugal nunca bajó el ritmo pese a la intensa lluvia.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

ASEGURA PASE AL MUNDIAL 2026

El triunfo selló la novena participación mundialista de Portugal y la séptima consecutiva, dominando el Grupo F con autoridad y dejando a Irlanda en repechaje.

En las gradas, los aficionados dedicaron un emotivo homenaje al fallecido Diogo Jota en el minuto 21. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo celebró desde la distancia un logro más con su selección, listo para seguir haciendo historia en 2026, donde se convertirá en uno de los pocos jugadores en disputar seis Copas del Mundo.