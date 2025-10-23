Messi renueva con Inter Miami y su contrato tiene una cláusula especial

Lionel Messi seguirá siendo el alma de Inter Miami por tiempo indefinido. El club de la MLS anunció la renovación del contrato del astro argentino, cuyo nuevo vínculo no tiene una fecha fija de finalización: el campeón del mundo jugará “hasta cuando quiera”.

El acuerdo, que sustituye al que vencía a finales de 2025, refuerza la intención de Messi de mantenerse en activo hasta el Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo, algo inédito en la historia del futbol.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que se ha convertido en una hermosa realidad”, declaró el ocho veces ganador del Balón de Oro.

UN CONTRATO CON CLÁUSULA ESPECIAL

La peculiaridad del contrato radica en que será revisado año con año, según el deseo del propio jugador. Además, Messi no solo es futbolista del Inter Miami, sino también socio y accionista del club, lo que refuerza su vínculo más allá del campo.

De hecho, se contempla que, cuando decida retirarse, el rosarino tenga un rol activo dentro de la institución.

Desde su llegada en 2023, Messi ha transformado al equipo y a la liga pues conquistó la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y batió el récord de puntos en una sola temporada. En lo individual, ganó el MVP de la MLS 2024, la Bota de Oro 2025 con 29 goles en 28 partidos, y vuelve a ser el favorito para repetir el premio este año.

MESSI VA POR LA CONSOLIDACIÓN DE SU EQUIPO

David Beckham, copropietario del club, destacó el impacto de Leo. “Trajimos al mejor jugador de todos los tiempos. Su compromiso con el futbol y con Miami es total”.

Sin sus viejos compañeros Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán al cierre de 2025, Messi liderará un Inter Miami que sueña con la MLS Cup 2025 y con consolidarse como el club más importante de Norteamérica.