Deportes

Yaquis deja en el terreno a Algodoneros 2-1

Jugada de wild pitch permite que Sebastián Elizalde anote la del triunfo en la novena entrada

Nov. 18, 2025
El equipo de Ciudad Obregón busca mantenerse en el primer lugar del standing.
Una victoria que cayó como anillo al dedo para los Yaquis de Obregón luego de la barrida sufrida en su visita anterior. En un juego cardíaco, el equipo local dejó en el terreno a los Algodoneros de Guasave al vencerlos 2-1, aprovechando un wild pitch con las bases llenas en la parte baja de la novena entrada.

Desde tercera, Sebastián Elizalde se desprendió y anotó la carrera del despegue que dejó tendidos a los visitantes, dando un paso más rumbo al liderato de la primera vuelta, cuando restan cinco juegos por disputarse.

Obregón anotó la primera carrera del encuentro en la baja de la segunda entrada. Así se mantuvo el marcador durante la mayor parte del juego, hasta que los Algodoneros lograron igualar la pizarra a una carrera en la alta del noveno inning bajo los lanzamientos del cerrador Efraín Contreras, quien estaba a tres outs de asegurar el quinto triunfo para Orlando Lara.

En la baja del noveno episodio, Sebastián Elizalde abrió con imparable, avanzó a segunda con otro sencillo de Víctor Mendoza, y Santiago Chávez fue golpeado para llenar las bases. Con el siguiente bateador vino el wild pitch que decidió el partido, permitiendo que Elizalde llegara a home con la carrera de la victoria.

LANZADORES DEL JUEGO

Por Obregón abrió Orlando Lara, quien hizo lo necesario para acreditarse el triunfo tras lanzar seis entradas completas, aceptar cuatro imparables, regalar tres bases por bolas y ponchar a tres enemigos. Lo relevaron Manuel Chávez y Samuel Zazueta, preparando el terreno para la llegada de Efraín Contreras, quien buscaba el salvamento, pero finalmente terminó llevándose la victoria tras el empate de Guasave en la novena.

Por Algodoneros inició Víctor Vargas, quien se encaminaba a cargar con la derrota hasta que su ofensiva lo rescató en la última entrada. Lanzó cinco entradas completas, permitió dos imparables, otorgó una base y ponchó a seis rivales. Lo relevaron cuatro lanzadores más, entre ellos Luis Moreno, quien tiró el wild pitch en la parte baja de la novena y cargó con el descalabro.

Este miércoles continúa la serie. Por Yaquis lanzará Fernando Sánchez y por Guasave lo hará Miguel Peña. El partido iniciará a las 7:10 de la noche.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

