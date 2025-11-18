  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 18 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Obson Dynamo recupera la cima del Grupo XVII

En partido pendiente vence a Datileros 1-0 en el Campo Hundido del ITSON

Nov. 18, 2025
Obson Dynamo recupera la cima del Grupo XVII

Valiosa y muy trabajada victoria consiguió el equipo local Obson Dynamo al imponerse por la mínima diferencia, 1-0, a Datileros de San Luis Río Colorado en el Campo Hundido del ITSON, en duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo. Este partido había quedado pendiente semanas atrás debido a la amenaza de lluvia que obligó a suspender el encuentro en Cajeme. Ahora, en condiciones óptimas, los pequeños ninjas aprovecharon la oportunidad para sumar tres puntos fundamentales.

Con este triunfo, Obson Dynamo recupera la cima del Grupo XVII al llegar a 19 unidades, reafirmándose como uno de los equipos más sólidos de la competencia. La victoria no solo significó escalar posiciones, sino también retomar confianza tras una serie de duelos cerrados en los que el equipo había mostrado buen futbol, pero sin reflejarlo del todo en el marcador.

El encuentro inició con mucha cautela por parte de ambas escuadras. Durante los primeros minutos, ni Dynamo ni Datileros se animaban a tomar plenamente la posesión del medio campo. El balón circuló mayormente en sectores alejados de las áreas y los intentos ofensivos fueron escasos, reflejando la importancia del partido para ambos conjuntos. Así transcurrieron los primeros 45 minutos, con un ir y venir constante pero sin peligro real, sellando un empate sin goles al medio tiempo.

Para la segunda mitad, la charla técnica surtió efecto en los locales. Obson Dynamo adelantó líneas y se mostró más decidido a ir al frente. Vicente López Bueno, director técnico de los ninjas, mantuvo una comunicación constante con sus jugadores, pidiendo intensidad y orden. La insistencia tuvo recompensa al minuto 22, cuando Edgar Fuentes tomó un rebote dentro del área y conectó un disparo certero que terminó en el fondo de la red, poniendo el 1-0.

Con la ventaja, el partido se abrió. Datileros adelantó líneas en busca del empate, dejando espacios que Dynamo aprovechó para generar peligro. Un disparo al travesaño estuvo cerca de aumentar la ventaja para los locales, que cerraron el encuentro con disciplina defensiva. Tras cinco minutos de compensación, el árbitro decretó el final del juego, confirmando una victoria que coloca nuevamente a Obson Dynamo en lo más alto del grupo.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Obson Dynamo recupera la cima del Grupo XVII
Deportes

Obson Dynamo recupera la cima del Grupo XVII

Noviembre 18, 2025

En partido pendiente vence a Datileros 1-0 en el Campo Hundido del Itson

Yaquis deja en el terreno a Algodoneros 2-1
Deportes

Yaquis deja en el terreno a Algodoneros 2-1

Noviembre 18, 2025

Jugada de wild pitch permite que Sebastián Elizalde anote la del triunfo en la novena entrada

México pierde 2-1 ante Paraguay y acumula seis juegos sin ganar
Deportes

México pierde 2-1 ante Paraguay y acumula seis juegos sin ganar

Noviembre 18, 2025

La Selección Nacional no ha podido ganar a ningún equipo de Conmebol en 2025, generando dudas de cara al Mundial 2026