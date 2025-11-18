Valiosa y muy trabajada victoria consiguió el equipo local Obson Dynamo al imponerse por la mínima diferencia, 1-0, a Datileros de San Luis Río Colorado en el Campo Hundido del Itson, en duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo. Este partido había quedado pendiente semanas atrás debido a la amenaza de lluvia que obligó a suspender el encuentro en Cajeme. Ahora, en condiciones óptimas, los pequeños ninjas aprovecharon la oportunidad para sumar tres puntos fundamentales.

Con este triunfo, Obson Dynamo recupera la cima del Grupo XVII al llegar a 19 unidades, reafirmándose como uno de los equipos más sólidos de la competencia. La victoria no solo significó escalar posiciones, sino también retomar confianza tras una serie de duelos cerrados en los que el equipo había mostrado buen futbol, pero sin reflejarlo del todo en el marcador.

El encuentro inició con mucha cautela por parte de ambas escuadras. Durante los primeros minutos, ni Dynamo ni Datileros se animaban a tomar plenamente la posesión del medio campo. El balón circuló mayormente en sectores alejados de las áreas y los intentos ofensivos fueron escasos, reflejando la importancia del partido para ambos conjuntos. Así transcurrieron los primeros 45 minutos, con un ir y venir constante pero sin peligro real, sellando un empate sin goles al medio tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

Para la segunda mitad, la charla técnica surtió efecto en los locales. Obson Dynamo adelantó líneas y se mostró más decidido a ir al frente. Vicente López Bueno, director técnico de los ninjas, mantuvo una comunicación constante con sus jugadores, pidiendo intensidad y orden. La insistencia tuvo recompensa al minuto 22, cuando Edgar Fuentes tomó un rebote dentro del área y conectó un disparo certero que terminó en el fondo de la red, poniendo el 1-0.

Con la ventaja, el partido se abrió. Datileros adelantó líneas en busca del empate, dejando espacios que Dynamo aprovechó para generar peligro. Un disparo al travesaño estuvo cerca de aumentar la ventaja para los locales, que cerraron el encuentro con disciplina defensiva. Tras cinco minutos de compensación, el árbitro decretó el final del juego, confirmando una victoria que coloca nuevamente a Obson Dynamo en lo más alto del grupo.