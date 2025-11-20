México cae en el Ranking FIFA: EE.UU. supera al Tri rumbo al Mundial 2026

A medio año del inicio del Mundial 2026 la Selección Mexicana continúa complicándose y vive su peor racha en los últimos diez años y ahora bajo el mando de Javier Aguirre la inestabilidad quedó reflejada en el más reciente Ranking FIFA donde México volvió a perder terreno.

Entre los tres anfitriones del Mundial 2026, México es el único que descendió posiciones, mientras que Estados Unidos y Canadá subieron en la clasificación. De hecho, el conjunto norteamericano ya superó oficialmente al Tricolor.

¿EN QUÉ LUGAR APARECE MÉXICO EN EL RANKING FIFA?

De acuerdo con la FIFA, México ocupa ahora el puesto 15, descendiendo un escalón respecto a la clasificación anterior.

Estados Unidos subió dos posiciones para ubicarse en el 14°, mientras que Canadá avanzó un lugar hasta el 27°.

En lo más alto del ranking se mantiene España como líder, seguida por Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°) y Brasil (5°). Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia completan el Top 10 mundial.

MÉXICO VIVE SU PEOR RACHA DESDE 2015

Tras el complicado proceso que incluyó el fracaso en Qatar 2022 bajo Gerardo Martino y los breves ciclos de Diego Cocca y Jaime Lozano, la llegada de Javier Aguirre generó expectativa en parte de la afición. Sin embargo, el rendimiento del equipo ha ido a la baja y la relación con el público se ha tensado aún más.

Los abucheos en Torreón durante el 0-0 ante Uruguay y la derrota frente a Paraguay en San Antonio reflejan el mal momento del Tri. Actualmente, México suma seis partidos consecutivos sin ganar, su peor racha en diez años, superando los cuatro juegos sin victoria que tuvo el "Tata" Martino.