Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica tras fracaso rumbo al Mundial 2026

Miguel Herrera deja oficialmente la dirección técnica de la Selección de Costa Rica luego de no conseguir el boleto al Mundial 2026. El "Piojo" cierra así un ciclo marcado por la tensión con la prensa y la afición tica, además de resultados insuficientes en la eliminatoria de Concacaf.

Herrera disputó seis partidos clasificatorios con Costa Rica y solo obtuvo una victoria. La derrota más dolorosa llegó en la última jornada, cuando el equipo no pudo vencer a Honduras en casa, quedando sin opciones de clasificar.

De acuerdo con información de FOX Sports, la Federación Costarricense y el estratega mexicano ya negocian el finiquito de su contrato.

LA SORPRESA LA DIO HAITÍ

El fracaso pesa aún más considerando que México, Estados Unidos y Canadá (los tres grandes de la región) no participaron en esta eliminatoria por ser anfitriones del Mundial, lo que abrió el camino para otras selecciones.

Haití sorprendió al quedarse con el liderato del grupo y el pase directo, mientras Curazao también aseguró su clasificación y Surinam avanzó al repechaje.

Estas fueron las primeras eliminatorias completas que Miguel Herrera dirigió en Concacaf. Con México, en su momento, solamente había comandado al Tri en el repechaje rumbo a Brasil 2014, serie que ganó con comodidad ante Nueva Zelanda.

RESPONDE A CRÍTICAS TRAS EL FRACASO DE COSTA RICA

Tras la eliminación, Herrera enfrentó fuertes cuestionamientos en conferencia de prensa, incluido uno que sugería que "le quedó grande" la eliminatoria y el banquillo costarricense.

"No entiendo qué me quedó grande. Es su manera de pensar. No me había encontrado en mi carrera en una situación así. Se intentó y no se pudo; no se concretaron las ilusiones y los sueños de este grupo", afirmó.

El propio entrenador adelantó que se reuniría con el presidente de la Federación Costarricense de Futbol para "finiquitar" su situación, lo que se confirmó este jueves con su salida definitiva del cargo.