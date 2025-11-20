  • 24° C
Deportes

Algodoneros rescata el del honor en tierras yaquis

Guasave se impone 5-1; Obregón abre serie en Mazatlán para cerrar la primera vuelta

Nov. 20, 2025
Por los Yaquis abrió y cargó con la derrota Odrisamer Despaigne.

Los Yaquis de Obregón no pudieron completar la barrida ante los Algodoneros de Guasave y terminaron cediendo el juego del honor al caer por pizarra de 5-1, en una noche donde el pitcheo visitante impuso condiciones desde la lomita.

El conjunto sinaloense, comandado por una sólida apertura de Kyle Tyler, logró frenar por completo a la ofensiva obregonense y de esta manera evitó irse en blanco de su visita al Estadio Yaquis.

ASÍ FUE EL JUEGO

Guasave abrió el marcador en la parte alta de la tercera entrada, aprovechando par de oportunidades para ponerse adelante 2-0. Más tarde, en la quinta, sumaron otra carrera que amplió la ventaja.

El ataque continuó en la sexta con dos rayitas adicionales que movieron la pizarra a 5-0, aprovechando descuidos defensivos y contactos oportunos ante el abridor cubano Odrisamer Despaigne.

La tribu logró romper la blanqueada hasta la parte baja de la séptima entrada, cuando finalmente pisaron el pentágono y colocaron el marcador 5-1. Sin embargo, ese sería todo el daño que la artillería cajemense pudo producir, pues el bullpen de Algodoneros se encargó de cerrar la puerta y asegurar el triunfo sin mayores sobresaltos.

Kyle Tyler se llevó la victoria con una labor de seis entradas completas, sin permitir carrera. Aceptó seis imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco enemigos, mostrando control y temple en momentos clave. Tras él desfilaron cuatro lanzadores que preservaron la ventaja sin complicaciones.

LANZADORES DEL PARTIDO 

Por los Yaquis abrió y cargó con la derrota Odrisamer Despaigne, quien permaneció siete episodios en la loma. Permitió seis imparables y cinco carreras, regaló dos bases por bolas y ponchó a cinco rivales.

También toleró un cuadrangular de Leo Heras que marcó el rumbo temprano del encuentro. Un relevista más completó la labor por los locales.

A partir de este viernes, los Yaquis toman carretera rumbo al puerto de Mazatlán, donde cerrarán la primera vuelta de la temporada en el Estadio Teodoro Mariscal. Será una serie de tres encuentros programados, en la que Obregón buscará mantener el primer lugar del standing y cerrar fuerte.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

