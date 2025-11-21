Enrique Alfaro exgobernador de Jalisco será auxiliar técnico del Real Valladolid

Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco, dio un giro definitivo a su carrera al anunciar que será el nuevo auxiliar técnico del Real Valladolid, equipo de la Segunda División de España dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, figura reconocida del futbol mexicano.

El exmandatario terminó recientemente un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid, parte de un proceso de casi tres años en el que decidió prepararse profesionalmente como entrenador. Su formación también incluye estudios en la ATFA de Argentina y prácticas con las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara.

UN SUEÑO PENDIENTE DE ALFARO

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Alfaro recordó que su decisión nació cuando estaba por cumplir 50 años y sintió que su etapa en la política había terminado.

"Mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado... decidí dedicar los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol", escribió. Añadió que, aunque muchos se burlaron de su objetivo, mantuvo firme su convicción de reinventarse.

El ahora auxiliar técnico expresó su entusiasmo por integrarse al Valladolid: "Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid será mi nueva casa... iniciar mi carrera en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad".

Asimismo, destacó la oportunidad de trabajar junto a Almada y aprender del director deportivo Víctor Orta.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de... pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

DEL GOBIERNO AL DEPORTE

Tras concluir su periodo como gobernador en 2023, Alfaro se enfocó por completo en sus estudios futbolísticos, siempre ligado al deporte tapatío y en especial a las Chivas, su equipo favorito. Su llegada al Valladolid marca un nuevo capítulo para los mexicanos en ese club, donde años atrás militó Cuauhtémoc Blanco.