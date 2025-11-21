  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Enrique Alfaro exgobernador de Jalisco será auxiliar técnico del Real Valladolid

El extitular del gobierno de Jalisco recordó que su decisión nació cuando estaba por cumplir 50 años y sintió terminada su etapa en la política

Nov. 21, 2025
Alfaro compartió la noticia en sus redes sociales.
Alfaro compartió la noticia en sus redes sociales.

Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco, dio un giro definitivo a su carrera al anunciar que será el nuevo auxiliar técnico del Real Valladolid, equipo de la Segunda División de España dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, figura reconocida del futbol mexicano.

El exmandatario terminó recientemente un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid, parte de un proceso de casi tres años en el que decidió prepararse profesionalmente como entrenador. Su formación también incluye estudios en la ATFA de Argentina y prácticas con las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara.

imagen-cuerpo

UN SUEÑO PENDIENTE DE ALFARO

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Alfaro recordó que su decisión nació cuando estaba por cumplir 50 años y sintió que su etapa en la política había terminado.

"Mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado... decidí dedicar los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol", escribió. Añadió que, aunque muchos se burlaron de su objetivo, mantuvo firme su convicción de reinventarse.

El ahora auxiliar técnico expresó su entusiasmo por integrarse al Valladolid: "Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid será mi nueva casa... iniciar mi carrera en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad".

 Asimismo, destacó la oportunidad de trabajar junto a Almada y aprender del director deportivo Víctor Orta.

DEL GOBIERNO AL DEPORTE

Tras concluir su periodo como gobernador en 2023, Alfaro se enfocó por completo en sus estudios futbolísticos, siempre ligado al deporte tapatío y en especial a las Chivas, su equipo favorito. Su llegada al Valladolid marca un nuevo capítulo para los mexicanos en ese club, donde años atrás militó Cuauhtémoc Blanco.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres
Deportes

Golazo de Gilberto Mora mete a Xolos de Tijuana a la Liguilla y va contra Tigres

Noviembre 20, 2025

El triunfo refuerza la confianza del equipo dirigido por Miguel Herrera, que ahora se prepara para enfrentar a los universitarios

Algodoneros rescata el del honor en tierras yaquis
Deportes

Algodoneros rescata el del honor en tierras yaquis

Noviembre 20, 2025

Guasave se impone 5-1; Obregón abre serie en Mazatlán para cerrar la primera vuelta

Pumas queda fuera del Apertura 2025: Pachuca gana 3-1 en el Play In
Deportes

Pumas queda fuera del Apertura 2025: Pachuca gana 3-1 en el Play In

Noviembre 20, 2025

Esteban Solari tuvo un debut ideal como técnico de Pachuca y ahora esperará al ganador entre Tijuana y FC Juárez para el siguiente duelo