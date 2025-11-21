Sheinbaum convoca a una gran concentración para conmemorar los 7 años de la 4T

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la ciudadanía para que se reúna el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de los siete años de la llamada Cuarta Transformación (4T).

El anuncio lo realizó durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 "14 de septiembre" del IMSS , ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas .

UN MOVIMIENTO QUE, SEGÚN SHEINBAUM, SIGUE FUERTE

Durante su discurso, Sheinbaum expresó que el proyecto de la 4T sigue con rumbo firme y con el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Señaló que hay quienes intentan aferrarse a sus "privilegios", pero afirmó que su gobierno no traicionará los principios que, según ella, animan al movimiento transformador.

La mandataria advirtió que, pese a las presiones de ciertos sectores, su gestión no dará marcha atrás, "no vamos a ceder a intereses particulares", dijo.

SALUD COMO PILAR DE LA CELEBRACIÓN

En el mismo evento en Chiapas, Sheinbaum aprovechó para detallar parte de su plan para el "Segundo Piso" de la 4T, centrado en consolidar un sistema nacional de salud pública. Propone homologar los tres grandes sistemas de salud pública, IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, de modo que todos los mexicanos puedan acceder con un expediente médico universal.

Para ello, anunció que en enero de 2026 comenzará un proceso de "credencialización" para este sistema.