Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y llama a no criminalizar a migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó este martes que existan indicios de lavado de dinero mediante el envío de remesas al país, luego de que surgieran dudas sobre el comportamiento reciente de estos flujos y tras la alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria reiteró que las remesas son resultado del apoyo solidario de millones de connacionales en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

SHEINBAUM DESCARTA LAVADO DE DINERO EN REMESAS

Sheinbaum subrayó que no se puede explicar el volumen de remesas por actividades ilegales, sino por la cercanía familiar y el compromiso de los migrantes con sus hogares en México. "Esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello, y si hubiera, pues tiene que sancionarse", afirmó.

La presidenta recordó que en Estados Unidos viven alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano y que entre 12 y 15 millones envían apoyos regularmente a sus familias. Señaló que generalizar sospechas sería injusto: "No vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas... son 40 millones que atienden a sus familias", sostuvo.

En caso de detectarse irregularidades, dijo, las autoridades deben investigarlas sin afectar a quienes contribuyen legítimamente a la economía mexicana. "Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y sancionarse", añadió.

ANALIZARÁN CASOS ATÍPICOS MENCIONADOS EN SUDAMÉRICA

Durante la conferencia, un reportero expuso ejemplos de países donde el promedio enviado por mexicanos es inusualmente alto, como Colombia, Ecuador o Nicaragua. Sheinbaum respondió que la Unidad de Inteligencia Financiera revisará estos casos y, de confirmarse anomalías, se presentará una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República.

La mandataria insistió en que estos ejemplos aislados no son suficientes para concluir que las remesas son utilizadas de forma generalizada para actividades ilícitas.

A pregunta expresa sobre la disminución de remesas reportada por el Banco de México por siete meses consecutivos, Sheinbaum mostró una gráfica y explicó que los montos varían según la actividad laboral de los migrantes. Señaló que, aunque se acusa una tendencia a la baja, en el último mes se registró un ligero repunte.

"LAS REMESAS SON UN ACTO DE SOLIDARIDAD"

Sheinbaum destacó que el envío de dinero desde el extranjero tiene un componente emocional y cultural. "Tiene mucho que ver con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos", expuso. Recordó que incluso en su propia familia existen lazos de apoyo similares con parientes en Estados Unidos.

La presidenta también mencionó que, desde 2020, la migración mexicana hacia Estados Unidos ha disminuido, mientras que aumentó la de personas de otras nacionalidades que utilizan a México como ruta hacia ese país.